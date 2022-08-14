Ahmetcan Kaplan için yeni talipler

Trabzonspor'da genç futbolcu Ahmetcan Kaplan, transferin gözde ismi olmayı başardı.



10 milyon euro karşılığında Ajax'a gitmesi beklenen 19 yaşındaki futbolcu için bazı İtalyan ve İngiliz kulüpleri de devreye girdi.



Bordo-mavili yönetim de bu gelişme üzerine genç stoper konusunda gelecek teklifleri beklemeye geçti.





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