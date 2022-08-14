Ahmetcan Kaplan için yeni talipler

Ajax'ın kadrosuna katmak istediği Ahmetcan Kaplan için bazı İtalyan ve İngiliz takımları da devreye girdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Ahmetcan Kaplan için yeni talipler
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14 Ağustos 2022 11:55
Trabzonspor'da genç futbolcu Ahmetcan Kaplan, transferin gözde ismi olmayı başardı.

10 milyon euro karşılığında Ajax'a gitmesi beklenen 19 yaşındaki futbolcu için bazı İtalyan ve İngiliz kulüpleri de devreye girdi.

Bordo-mavili yönetim de bu gelişme üzerine genç stoper konusunda gelecek teklifleri beklemeye geçti.

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