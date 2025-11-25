25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
25 Kasım
Ajax-Benfica
20:45
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Ahmet Oğuz: "G.Birliği maçında kim çok isterse o kazanacak"

Kocaelispor'un tecrübeli sağ beki Ahmet Oğuz, takımın maç maç düşünerek ilerlediğini söyleyerek taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı; Gençlerbirliği maçında mücadeleyi en üst seviyede göstereceklerini belirtti.

calendar 25 Kasım 2025 14:27
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ahmet Oğuz: 'G.Birliği maçında kim çok isterse o kazanacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
 
Kocaelispor sağ beki Ahmet Oğuz, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına, açıklamalarda bulundu.
 
Yeşil-siyahlı ekibin tecrübeli sağ beki Ahmet Oğuz, kariyeri boyunca "hırslı bir futbolcu" olduğunu ifade etti.
 
Takıma her zaman en iyi katkıyı sunmak ve Süper Lig tecrübesini sahaya yansıtmak için çalıştığını vurgulayan Oğuz, şu değerlendirmeleri yaptı:
 
"Takım olarak maç maç düşünmeliyiz. Maç maç gidip, her maçı kazanmaya oynamak durumundayız. Gençlerbirliği maçında kim daha çok isterse o kazanacak. Biz her zaman mücadelemizi en üst seviyede göstereceğiz. Maça ne kadar taraftar gelirse bizim için o kadar iyi çünkü taraftar her zaman birinci adamımız."
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.