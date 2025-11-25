Ahmet Oğuz: 'G.Birliği maçında kim çok isterse o kazanacak'

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kocaelispor sağ beki Ahmet Oğuz, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına, açıklamalarda bulundu.

Yeşil-siyahlı ekibin tecrübeli sağ beki Ahmet Oğuz, kariyeri boyunca "hırslı bir futbolcu" olduğunu ifade etti.

Takıma her zaman en iyi katkıyı sunmak ve Süper Lig tecrübesini sahaya yansıtmak için çalıştığını vurgulayan Oğuz, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Takım olarak maç maç düşünmeliyiz. Maç maç gidip, her maçı kazanmaya oynamak durumundayız. Gençlerbirliği maçında kim daha çok isterse o kazanacak. Biz her zaman mücadelemizi en üst seviyede göstereceğiz. Maça ne kadar taraftar gelirse bizim için o kadar iyi çünkü taraftar her zaman birinci adamımız."