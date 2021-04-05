Ahmet Çakar: "Galatasaray'ın yıldızlarının üzerinde UEFA simgesi olmalı"

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar için yaptığı başvuruyla ilgili dikkat çeken bir öneriyi gündeme taşıdı.

Haber; Sporx.com
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Ahmet Çakar: 'Galatasaray'ın yıldızlarının üzerinde UEFA simgesi olmalı'
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05 Nisan 2021 01:05
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1959 öncesindeki şampiyonluklar için tartışma sürerken, Ahmet Çakar dikkat çeken bir öneride bulundu.

Çakar, Galatasaray'ın yıldızlarının üzerinde UEFA Kupası şampiyonluğunu simgeleyen bir sembol olması gerektiğini belirtti.

Beyaz TV'de konuşan Çakar, "Şampiyonluklarla ilgili bir önerim var. UEFA veya Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmuş takımda yıldızın yanına bir simge olmalı. Fenerbahçe 5 yıldız takabilir. Galatasaray'ın 4 yıldızının üzerine, çok daha etkili, vurucu, farklı renkte bir simge, Avrupa şampiyonluğunu simgeleyecek bir simge olmalı. Yıldızların üzerine bir şey koyacaksın. Bana göre bir Avrupa şampiyonluğu, 20 tane Türkiye şampiyonluğu eder. Bu arada Federasyon kararını vermiş Fenerbahçe'ye 1959 öncesi şampiyonlukları hayırlı olsun" mesajını verdi.



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