Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 117'ye ulaştı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, kıtadaki 46 ülkede 3 bin 924 Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.Kıtada virüsten yaşamını yitirenlerin sayısının 117'ye çıktığı belirtilen açıklamada, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının ise 276 olduğu kaydedildi.Afrika kıtasında virüsün en fazla görüldüğü ülkeler Güney Afrika, Cezayir, Burkina Faso, Gana ve Senegal olarak sıralandı.