Acun Ilıcalı'nın takımı 2'de 2 yaptı

Acun Ilıcalı'nın büyük hissedarı olup başkanlığını yaptığı Fortuna Sittard, ilk kez üst üste iki galibiyet alarak maç fazlasıyla düşme potasının üzerine çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Acun Ilıcalı'nın takımı 2'de 2 yaptı
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12 Aralık 2020 01:40
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hollanda Ligi'nde mücadele eden Fortuna Sittard bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet alarak maç fazlasıyla küme düşme potasının üzerine çıktı.

Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, geçen hafta sezonun ilk galibiyetini elde ederek sezon başından bu yana yaşadığı şanssızlığını kırmıştı. Bu hafta ise Heracles deplasmanına konuk olan Fortuna Sittard, sahadan 2-1'lik galibiyet çıkararak sezonun 2. galibiyetini elde etti.

Fortuna Sittard lig sıralamasında ise Willem II, Den Haag ve Emmen'in üzerine çıkarak 9 puanı ve maç fazlasıyla kendisini küme düşme potasının üstünde atmayı başardı.

Acun Ilıcalı geçtiğimiz hafta Fortuna Sittard'ın sezonun ilk galibiyetini aldığı Willem II maçını tribünde izlemiş ve yaptığı açıklamada, "Devre arasından önce takıma müdehale etme şansımız yok. Doğru isimlerle çalışıyoruz ve bu ekiple çalışmaya başlayacağım. Güzel şeyler de olacak, üst sıralara doğru yükseleceğiz" diye konuşmuştu.



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