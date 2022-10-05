Acun Ilıcalı yeni hocasını buldu!

Hull City'nin sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, Wigan karşılaşması öncesi teknik direktör Pedro Martins ile birlikte bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, Hull City ile adı geçen Martins iddialarını güçlendirdi.

Haber; Sporx.com
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Acun Ilıcalı yeni hocasını buldu!
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05 Ekim 2022 21:27
Şota Arveladze ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Hull City'de takımın başkanı ve sahibi Acun Ilıcalı'dan flaş bir paylaşım geldi.

Ilıcalı, Hull City'nin, Wigan ile oynayacağı karşılaşma öncesi takımla adı geçen isimlerden biri olan Pedro Martins ile bir paylaşımda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımı, Martins'in takımın başına geçeceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Son olarak Olmypiakos'u çalıştıran Pedro Martins, Ağustos 2022'den bu yana boşta.



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