Açık lise (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? | 2023 Açık öğretim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MEB tarafından yapılan açıklamada AÖL sonuçları, 24 Ocak 2024 tarihinden itibaren adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek denildi.

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 27 Aralık 2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacaktır.



AÖL SINAVLARINDA KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?



Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.



SINAV GİRİŞ BELGESİ VE KİMLİĞİ OLMAYANLAR SINAVA ALINMAYACAK!



Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.