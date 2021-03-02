Abdullah Avcı: 'Nasıl yenildiğimizi herkes gördü'

Sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olarak zirve yarışında önemli bir yara alan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı büyük üzüntü yaşadı.



AVCI'DAN OYUNCULARINA: "SİZİN BİR SUÇUNUZ YOK"



Maçın ardından soyunma odasında oyuncularına kısa bir teselli konuşması yapan Avcı, "Maç içerisinde bizim de sonuca gidecek pozisyonlarımız oldu. Ama sonuç olarak mağlup olduk. Bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum, bunu hak edecek bir oyun oynamadınız. Sizin bir suçunuz yok. Çok daha efektif ve yaratıcı olabilirdik ama maçın nasıl bu skorla sonuçlandığını herkes gördü ve görüyor" ifadelerini kullandı.



Avcı bazı oyuncuların moralinin oldukça bozuk olduğunu görünce de, "Moral bozacak bir durum yok. Bu seviyeye takımı hep birlikte taşıdık bundan sonrasını da hep birlikte başaracağız ve son ana kadar o yarışta olacağız" ifadelerini kullandı.



MASKE HAZIRLANACAK



Bu arada Vitor Hugo'nun Kasımpaşa maçına maske ile çıkartılma ihtimalinin gündemde olduğunu ve bu konunun sağlık kurulunun oyuncuyla yapılacak olan değerlendirmeden sonra netlik kazanacağı ifade edildi.



