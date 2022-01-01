A-Rod ve Lore, Garnett'i Wolves yönetimine istiyorlar!

Minnesota Timberwolves'un sahipleri Alex Rodriguez ve Marc Lore'un, takımın efsanevi oyuncusu Kevin Garnett'in yönetim grubuna katılmasını istedikleri iddia edildi.



Emekli olduğu dönemden sonra Garnett'in, Wolves'u Glen Taylor'dan satın almaya çalıştığı bildirilmişti. Lakin bu konuda başarılı olamayan KG, Taylor hakkında bazı negatif açıklamalarda bulunmuştu.



Lakin bu süreçte takımı satın alan ikili Lore ve Rodriguez'in, Pioneer Press'ten Charley Walters'a göre, Garnett ile 100 milyon dolarlık bir yatırım için birlikte çalışmayı arzuladıkları söylendi.



KG'nin oyuncularla bağlantı kurma yeteneğinin, ikilinin kendisini organizasyonun bir parçası olarak istemelerinin önemli bir nedeni olduğu açıklandı:



"Timberwolves sahipleri Alex Rodriguez ve Marc Lore'un, eski Wolves yıldızı Kevin Garnett'in 100 milyon dolarlık bir yatırımla ve eski bir oyuncu olarak verebileceği katkılarla takıma katılmasını istediklerine dair bir söylenti var. Bu gerçekleşirse, 21 numaralı formasının emekli edilecek olmasının yanı sıra, Target Center'ın dışına da bir heykeli dikilecek."



20 yıllık kariyerinin 14 senesini Wolves formasıyla geçiren Garnett, burada birçok yıl üst üste All-Star seçilmiş ve 2004 yılında normal sezon MVP'sini kazanmayı başarmıştı.



