6 Şubat okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 resmi tatil mi? 6 Şubat deprem tatil mi?

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 2 yıl geçti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremi sebebiyle okulların tatil durumu merak ediliyor. 6 Şubat'ta okullar tatil mi? sorusu da hem öğrenciler hem de veliler tarafından araştırılıyor. Depremler sonucunda Türkiye'de resmî rakamlara göre en az 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Peki, Depremin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta okul var mı, yok mu, tatil mi?



6 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?



6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye'nin en büyük doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Depremin ikinci yıl dönümü yaklaşırken, özellikle depremden etkilenen illerde eğitim-öğretime bir gün ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.



Geçtiğimiz yıl, deprem bölgesinde bulunan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da okullar tatil edilmişti. 2025 yılı için henüz resmi bir karar açıklanmadı.



6 ŞUBAT RESMİ TATİL Mİ?

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat, ülkemizde resmi tatil yapılmamıştır. Buna göre kamu idareleri ve özel sektör işyerleri normal iş seyrine devam edecek. Resmi tatiller takvimine göre 6 Şubat resmi tatil olarak geçmiyor.



6 ŞUBAT PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?



6 Şubat 2025 Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da valilikler tarafından okulların tatil edilmesi yönünde bir karar alınabileceği belirtiliyor.



MEB tarafından aşınacak karar doğrultusunda 6 Şubat tatili netleşerek kamuoyuyla paylaşılacaktır.

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