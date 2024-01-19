4. sınıfta takdir teşekkür var mı? 2023/2024

Milyonlarca öğrenci 2023-2024 yılı ilk döneminin karnesini bu hafta alacak. Velilerin, karne almadan önce merak ettiği konulardan birisi de dördüncü sınıfların karnede takdir ya da teşekkür belgesi alıp almayacağı konusu oldu. İlkokullarda yalnızca 4'üncü sınıflarda uygulanan sınav odaklı değerlendirme artık yok. Dolayısıyla da 4. sınıfların takdir ve teşekkür alıp almayacağı araştırılıyor.



4. SINIFTA TAKDİR TEŞEKKÜR VAR MI 2024?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği'nde pek çok değişikliğe gidildi. Buna göre ilkokullarda yalnızca 4'üncü sınıflarda uygulanan sınav odaklı değerlendirme kaldırıldı. Dolayısıyla öğrencilerin karnelerinde sınava girmediklerinden dolayı notlama da yapılmayacak. Bu sebeple de 4. sınıflara takdir ya da teşekkür verilmeyeceği düşünülüyor.

Yönetmenliğe göre; Teşekkür ve Takdir Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri, sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından karne ile birlikte öğrencilere verilir.

Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda değerlendirme sınavla yapılmayacak. Yani ilkokulda yazılı sınavlar tamamen kaldırıldı. Ortak sınav sistemine de dahil olmayan bu kademedeki öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ders öğretmenleri tarafından yapılacak.

Notlandırma, bu takip sonucu ortaya çıkan değerlendirmelerle, süreç odaklı yapılacak. Öğrenciler, katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek.

2021 yılında pandemi tedbirleri kapsamında alınan karar gereği 1,2 ve 3'üncü sınıflarda sınav uygulaması yapılmıyordu. Bunun yerine sınıf içi değerlendirmelere göre öğrencilere karne veriliyor, yazılı sınav uygulaması sadece 4'üncü sınıflarda yapılıyordu. Böylece yeni yönetmelikle 1, 2 ve 3 'üncü sınıflarda pandemi uygulaması kalıcı hale getirilirken 4'üncü sınıflarda da yazılı sınavın kalmasıyla ilköğretim kademesinde yazılı sınav uygulaması tamamen kaldırılmış oldu.