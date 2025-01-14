2025 tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek?

2025 tütün ikramilerinde beklenen gün yaklaştı. 40 binden fazla kişinin yararlandığı 2025 Tütün İkramiyesi hakkındaki detaylar merak ediliyor. Her sene vazife/harp malulü olarak değerlendirilen TSK personelinin birinci dereceden yakınlarına verilen tütün ikramiyesi ne kadar, kaç lira soruları gündemde.2025 Tütün ikramiyesi, 1 Ocak'ta belirlenen memur maaş katsayısı esas alınarak yılın ilk 3 ayı içerisinde Ocak, Şubat veya Mart ayları içerisinde ödenecektir.Tütün ikramiyesi, Harp veya vazife malullüğü (gazi) aylığı bağlanan kişilere, bunların hak sahiplerine, bu kapsamda olup da tekrar çalışmaya başlamaları sebebiyle maaşları kesilenler için her yıl verilen sosyal destektir.2025 yılı tütün ikramiyelerinin ne kadar olacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak tahmini olarak tablodaki gibi hesaplanmıştır.Şehit ailelerine 17.347,36 TL ( Varisler Arasında Pay Edilecek Anne, Baba, Eş, Çocuklara)