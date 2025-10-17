17 Ekim Astsubaylar Günü mesajları: Astsubaylar Günü nedir, ne zaman ve neden ortaya çıktı?

Dünya Astsubaylar Günü, silahlı kuvvetlerde görev yapan astsubayların fedakâr emeklerini, disiplinlerini ve üstün hizmetlerini onurlandırmak amacıyla kutlanan özel bir gündür.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) astsubaylar, emir-komuta zincirinin en önemli halkalarından biridir. Subay ile er-erbaş arasındaki koordinasyonu sağlayarak askeri düzenin ve operasyonların sağlıklı şekilde yürütülmesinde kritik rol oynarlar.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubaylık vazifesinden emekli olan Yüksel Binici'nin başlatmış olduğu çalışmalar sonucu Dünya Astsubaylar Günü olarak kabul görmüştür. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Yönetim Kurulunun 19 Mart 2012 tarihinde yaptığı toplantıda Yüksel Binici'nin Genel Başkan Yardımcısı olarak yaptığı teklif üzerine 17 Ekim tarihlerinin Dünya Astsubaylar Günü olarak kutlanması kararı alınmıştır.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin kuruluş günü 17 Ekim 1984 olduğundan dolayı bu tarihte kutlanması uygun görüşmüştür.

Astsubaylar Günü, yalnızca görevdeki personeli değil; aynı zamanda emekli astsubayları ve şehit astsubayların aziz hatıralarını da anmak için büyük anlam taşır.

Astsubaylar; vatan savunmasında, eğitimde, mühendislikte, bakım-onarımda ve sahadaki operasyonlarda büyük sorumluluklar üstlenir. Onlar, Türk ordusunun omurgası, disiplini ve tecrübesidir.

17 Ekim, bu özverili mesleğin onurunu yüceltmek, genç nesillere askeri disiplinin değerini hatırlatmak açısından da önemli bir gündür.

"Vatanın her karış toprağında alın teri bulunan kahraman astsubaylarımızın Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun."

"Milletimizin güveni, ordumuzun gücü sizlerin omuzlarında yükseliyor. 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun."

"Görevini onurla ve sadakatle yerine getiren tüm astsubaylarımızın bu anlamlı günü kutlu olsun."

"Şehit ve gazi astsubaylarımızı rahmet ve minnetle anıyor, görevdeki tüm kahramanlara selam olsun diyorum."

"Türk ordusunun sessiz kahramanları olan astsubaylarımızın 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü'nü gururla kutluyoruz."