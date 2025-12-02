02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
0-014'
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
15:30
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Numancia-Mallorca
21:00
02 Aralık
Ebro-Osasuna
21:00
02 Aralık
Navalcarnero-Getafe
23:00
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya maçları aday kadrosu açıklandı

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçları için aday kadrosu açıklandı. açıkladı.

calendar 02 Aralık 2025 12:54
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya maçları aday kadrosu açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya ile 13-15 Aralık tarihlerinde deplasmanda oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 7 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak aday kadroya teknik direktör Tolga Şanbay şu isimleri davet etti.

Kaleciler: Mete Aliustaoğlu (Borussia Mönchengladbach), Berk Kirman (Galatasaray), Burak Mert Paykal (Gençlerbirliği)


Defans: Ege Cemil Mandıralı (Samsunspor), Ahmet Irgi (FC Utrecht), Ahmet Eymen Sert, Osman Kurumahmut (Fenerbahçe), Eymen Ayyıldız (Galatasaray), Okan Cengizhan Özkaya (Borussia Mönchengladbach), Yusuf Yağız Yavuz (İstanbulspor), Ali Burak Öztürk (Trabzonspor)

Orta saha: Ensar Berat Kaynak (FC Utrecht), Armağan Lortoğlu (Atko Grup Pendikspor), Mustafa Enes Bozabalı, Enes Aker, Ayaz Özbuğutu (Fenerbahçe), Noah Nikic (VfB Stuttgart), Noyan Özkan (FC Augsburg), Necat Doğu (Göztepe), Tunahan Bulut (Gençlerbirliği)

Forvet: Toprak Kök (Fenerbahçe), Baran Türker (Samsunspor), Selim Cihan (Bayer 04 Leverkusen)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.