15 tatil uzatıldı mı? 2024 MEB 15 tatil ne zaman bitiyor, bitmesine kaç gün kaldı? Okulların açılma tarihi 2023-2024, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından merak ediliyor. Özellikle sosyal medya ve bazı kaynaksız haber sitelerinde 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatilinin uzatılacağına ilişkin iddialar yer alıyordu. Öğrenci, öğretmen ve aileler ise okulların açılma tarihini merak ediyor. Dönem başında açıklanan çalışma takvimi uygulanmaya devam edecek. Okullarda yarıyıl tatili 19 Ocak cuma günü okulların kapanmasıyla başladı. Toplam tatil 16 gün sürecek. Peki Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzatılıyor mu? MEB 2023-2024 takvimi ile okulların açılma tarihi



15 TATİL UZATILDI MI? (2024 MEB)



JN1 varyantının yayılmaya başlamasıyla birlikte öğrencilerin en çok merak ettikleri sorunun başında 15 tatil uzatılacak mı sorusu geldi. Ancak şu ana kadar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmemesinden dolayı 15 tatil uzatılmadı.



OKULLAR ONLİNE MI OLACAK?



Okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk dönem 19 Ocak Cuma günü sona erdi. Yarıyıl tatilinin biteceği 5 Şubat Pazartesi gününde öğrenciler ders başı yapacak. Ancak JN1 varyantının yayılması durumunda okullarda 2024 yılında online eğitime geçilmesi yeniden gündeme gelebilecek. Şu ana kadar yapılan bir açıklama olmamasından dolayı okullarda online eğitim değil yüz yüze eğitim yapılacaktır.



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Okullar 2. dönem öncesinde yarıyıl tatiline girdi. Yarıyıl tatili 19 Ocak cuma günü karne dağıtımıyla başladı. Cumartesi ve pazar günleri tatile dahil edildiğinde öğrenciler Sömestr tatilinde toplam 16 gün dinlenme fırsatı yakalayacak.

Okullarda 2. dönem 5 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. MEB çalışma takvimine göre ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında ikinci ara tatil yapılacak.



2023-2024 eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran tarihinde ikinci dönemin sona ermesiyle tamamlanacak.



YARIYIL TATİLİNDE ÖĞRENCİLER DİNLENECEK!



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla , 2023-2024 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatiline ilişkin yazı illere gönderildi.



Yazıda, ev ödevi yerine öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi istendi.



Okullarda gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili, kalıcı ve verimli olabilmesinin öğrenci, öğretmen ve velilerin yıl boyunca iş birliği içinde çalışmalarına bağlı olduğu vurgulanan yazıda, okul dışı zamanlardaki eğitim öğretim ve sosyal faaliyetlerin sürdürülmesinin ve bu faaliyetlerin okul içi öğrenmelerle bütünlük içinde olmasının öncelikle velilerin öğrencilere desteğiyle mümkün olduğu ifade edildi.



İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE KİTAP HAZIRLANDI!



Öte yandan MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, Bakanlığın illere gönderdiği yazı doğrultusunda, yarıyıl tatilinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik pek çok etkinliğin gün gün yer aldığı "Ailemle Oynuyorum, Okuyorum Yarıyıl Tatil Kitabım" hazırlandı.



Tatil kitabında, çocukların dil öğrenimi başta olmak üzere düşünme becerileri ve yeteneklerinin gelişiminde oyun yoluyla öğrenmelerine vurgu yapıldı ve her güne bir oyun önerisi hazırlandı.



Bu kapsamda kitapta, öğrencilerin aileleriyle keyifli vakit geçirebilmeleri için yarıyıl tatili sürecinde her gün için ayrı planlanan "oyun", "hikâye", "masal", "şiir", "atasözü", "bilmece", "bulmaca", "tekerleme" ve "fıkra" gibi başlıklarda farklı etkinliklere yer verildi.



OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLER İÇİN ETKİNLİK VE OYUN ÖNERİLERİ



Okul öncesi öğrencilerin velilerine yönelik de "Yarıyıl Tatili Etkinlik Takvimi" hazırlandı. Takvimde, ailelerin 16 günlük tatil süresince çocuklarıyla keyifli vakit geçirebilmeleri için günlük etkinlik önerileri sunuldu.



Çocukların düşünmesini teşvik edecek bir soruyla başladığı takvimde, her gün için bir kitap önerisine, doğada yapılacak faaliyetlere ve devamında çocuğun okulda edindiği becerilerin pekiştirilmesi için ailece yapılacak bir etkinlik veya oyun önerisine yer verildi.



Her etkinlik, çocuğun gelişimine katkıda bulunacak şekilde tasarlandı.

