15 tatil (sömestr tatili) ne zaman başlayacak? 2025-2026

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, şimdiden tatil planlarını yapmak için takvimi araştırmaya başladı. MEB'in yayınladığı çalışma takvimine göre, ilk dönemin yorgunluğunun atılacağı yarıyıl tatili (sömestr) Ocak ayında başlayacak.



15 Tatil (Sömestr) Ne Zaman Başlıyor?



Takvime göre okullarda birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. Hafta sonu tatillerinin ardından resmi yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak.



Öğrenciler, 30 Ocak 2026 Cuma gününe kadar sürecek olan iki haftalık bir dinlenme molası verecek.



Okullar İkinci Dönem Ne Zaman Açılacak?



Sömestr tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle başlayacak.



2025-2026 Eğitim Yılı Tatil Takvimi



MEB takvimine göre yılın geri kalanındaki önemli tatil ve kapanış tarihleri ise şöyle:



Birinci Dönem Bitişi (Karne Günü): 16 Ocak 2026 Cuma



Yarıyıl Tatili (15 Tatil): 19 Ocak 2026 - 30 Ocak 2026



İkinci Dönem Ara Tatili: 16 Mart 2026 - 20 Mart 2026



Okulların Kapanışı (Yaz Tatili): 26 Haziran 2026 Cuma



Öğrenciler, 26 Haziran 2026 tarihinde alacakları yıl sonu karneleriyle birlikte yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatiline giriş yapacaklar.

