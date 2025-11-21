Haber Tarihi: 21 Kasım 2025 12:10 - Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2025 12:10

15 tatil (sömestr tatili) ne zaman başlayacak? 2025-2026

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini netleştirdi. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği yarıyıl tatili (15 tatil) tarihleri belli oldu. İşte karnelerin alınacağı ve okulların sömestr tatiline gireceği o tarih.

15 tatil (sömestr tatili) ne zaman başlayacak? 2025-2026
2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, şimdiden tatil planlarını yapmak için takvimi araştırmaya başladı. MEB'in yayınladığı çalışma takvimine göre, ilk dönemin yorgunluğunun atılacağı yarıyıl tatili (sömestr) Ocak ayında başlayacak.

15 Tatil (Sömestr) Ne Zaman Başlıyor?

Takvime göre okullarda birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. Hafta sonu tatillerinin ardından resmi yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Öğrenciler, 30 Ocak 2026 Cuma gününe kadar sürecek olan iki haftalık bir dinlenme molası verecek.

Okullar İkinci Dönem Ne Zaman Açılacak?

Sömestr tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle başlayacak.

2025-2026 Eğitim Yılı Tatil Takvimi

MEB takvimine göre yılın geri kalanındaki önemli tatil ve kapanış tarihleri ise şöyle:

Birinci Dönem Bitişi (Karne Günü): 16 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl Tatili (15 Tatil): 19 Ocak 2026 - 30 Ocak 2026

İkinci Dönem Ara Tatili: 16 Mart 2026 - 20 Mart 2026

Okulların Kapanışı (Yaz Tatili): 26 Haziran 2026 Cuma

Öğrenciler, 26 Haziran 2026 tarihinde alacakları yıl sonu karneleriyle birlikte yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatiline giriş yapacaklar.
