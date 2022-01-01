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10 yüzüklü Sam Jones, 88 yaşında vefat etti

Boston Celtics ile 10 NBA şampiyonluğu kazanmış Hall of Fame oyuncu Sam Jones'un, 88 yaşında hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics ile 10 NBA şampiyonluğu kazanmış Hall of Fame oyuncu Sam Jones'un, 88 yaşında hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

Celtics sözcüsü Jeff Twiss, Jones'un sağlık sorunları nedeniyle Florida'da kaldırıldığı hastanede, perşembe gecesi vefat ettiğini bildirdi.

Kuzey Carolina'lı Jones, Celtics'in efsanevi genel menajeri Red Auerbach kendisini 1957 NBA Draftı'nda sekizinci sırada seçmeden önce, North Carolina Central'da Hall of Fame koç John McLendon için oynamıştı.

Jones, 12 yılda 17.7 sayı ortalaması tutturmuş ve 1959-66 yılları arasında üst üste sekiz şampiyonluk kazanmıştı.


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