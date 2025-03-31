1 Nisan şakaları 2025 | Arkadaşa, sevgiliye, eşe komik ve farklı 1 Nisan şakası

Şaka gününde her yıl arkadaşa, eşe, dosta, akrabaya ve öğretmene birbirinden unutulmaz şakalar yapılıyor. Zaman zaman dozu aşan espriler ile 1 Nisan günü sıra dışı bir hal alıyor. Uzun ve kısa vadeli çeşitli 1 Nisan şaka fikirleri haberimizde...

Kibrit kutusunda tüylü cisim: Kirbit kutusunun içine küçük tüylü bir ip yumağı konulur. Buna ince görünmez bir sicim bağlayıp alttan çevirerek kibrit kutusunun en uzak köşesine bantla yapıştırabilirsiniz. Kirbit kutusunu açarken ip siyah yumağı çekecek. Ve böylece yumak kutudan fırlayan korkunç bir böcek hissi yaratacak.

Patates Lokum Şakası: Patatesi lokum boyutunda küp küp kesin ardından onu una bulayınca lokum halini alıyor.

Sprey Kutusu : Bir sprey kutusunun içini suyla doldurarak şakayı yapmak istediğiniz kişinin yanına gidin ve hapşırıyormuş gibi yapın.

Öğrenciler İçin : Sınıf defterinin arasına siyah ipliği topak yapıp koymak. öğretmen açınca da örümcek deyip çığlık atmak. öğretmeni korkutmak.

Fotomontaj: Tanıdığınız birinin fotoğrafının fotokopisini çıkarıp ve gazetenin orta sayfalarındaki haberlere fotomontaj yapabilirsiniz. Sonra gazeteyi şaka yapmak istediğiniz kişinin okumasını sağlayın.

Ayrılık Şakası: Arkadaşın sevgilisinin cep telefonu çaktırmadan alınır ve arkadaşa ayrılık mesajı çekilir. Sonrasında bunun şaka olduğu açıklanır...

Kayıp Aranıyor Şakası: Arkadaşların vesikalık fotoğrafının altına "kayıp aranıyor, tehlikelidir, ısırabilir, bulanların aşağıdaki adrese getirmeleri rica olunur" gibi çeşitli ifadelerle broşür bastırdıktan sonra istediğiniz bir veya birkaç mekana asılır.

Görünmez ip şakası: Üç dört kişi bir araya gelinir, kalabalık bir sokakta yürümeye başlanır tam birileriyle karşılaşıldığı zaman sanki önünde ip varmış gibi bacaklar kaldırılır. Çok kişi olması inandırıcılığı artırır.

Soğandan elma şekeri şakası: Evde elma şekeri yaparken elma yerine kuru soğan kullanarak, şakayı uygulamak istediğiniz kişiye elma şekerlerini sunabilirsiniz.

1 Nisan Şaka Günü, her yıl kutlanıyor. Bu tarihte farklı ülkelerde bambaşka bayramlar kutlanıyor.

Yapılan araştırmalarla söz konusu gün, 1564 yılında Fransa kralı tarafından Ocak ayının 1'i yılın başlangıcı kabul edildi fakat bu gelişme pek duymamıştı. Avrupa'da yıl başlangıcı ise 25 Mart olarak kabul görüyordu. Bu gelişmeden haberdar olanlar ise alışkanlıklarından vazgeçmeyip 1 Nisan gününde partiler düzenlediler. İkinci grup ise onları 'nisan Aptalları' olarak niteledi. Bugün herheze sürpriz hediyeler verildi, gerçek olmayan haberler yayıldı. Geçen zamanla yılın başının 1 Ocak olmasına alışıldı ve 1 Nisan da Fransız kültürünün bir parçası haline geldi. Bugün dünyaya şaka günü olarak yayıldı.