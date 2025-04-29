Haber Tarihi: 29 Nisan 2025 11:53 - Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2025 11:53

1 Mayıs'ta Noterler Kapalı Mı, Açık Mı, Çalışıyor Mu? 2025

Noter işlemleri olan vatandaşlar dikkat! Yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de "1 Mayıs'ta noterler kapalı mı 2025" sorusu. Tapu işlemleri, vekaletname düzenlemeleri ve diğer resmi evrak işleri için notere gitmeyi planlayan vatandaşlar, bu önemli resmi tatilde noterlerin çalışma durumunu öğrenmek istiyor. Peki, 2025 resmi tatil takviminde 1 Mayıs'ta noterler hizmet verecek mi? İşte 1 Mayıs noterler açık mı sorusunun cevabı

1 Mayıs'ta Noterler Kapalı Mı, Açık Mı, Çalışıyor Mu? 2025
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1 Mayıs'ta noter açık mı olacak? 1 Mayıs'ta noter kapalı mı olacak? Noterde işi olanlar merak ediyor. 1 Mayıs 2025 Perşembe günü noter bakın açık mı olacak...

1 Mayıs Resmi Tatil Mi? 2025 Genel Tatil Takvimi

Öncelikle belirtmek gerekir ki 1 Mayıs, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilen önemli bir gündür. Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan bu anlamlı günde, çalışanların hakları ve dayanışması ön plana çıkarılır. 2025 genel tatil takvimi incelendiğinde de 1 Mayıs'ın resmi tatil olduğu açıkça görülmektedir. Bu durum, "1 Mayıs'ta noterler kapalı mı" sorusunun cevabı için belirleyici bir faktördür.

1 Mayıs 2025'te Noterler Kapalı Olacak!

1 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle, Türkiye genelindeki tüm noterler 2025 yılında da bu tarihte kapalı olacaktır. Kamu kurumu niteliğinde hizmet veren noterler, 1 Mayıs Perşembe günü faaliyetlerine ara verecektir. Bu nedenle, noterlik işlemlerinizi bu tarihten önce veya sonra planlamanız önemlidir. 1 Mayıs noterler tatil uygulaması, diğer kamu kurumları gibi resmi tatil düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Nöbetçi Noterler 1 Mayıs'ta Açık Mı?

Resmi tatil günlerinde normal noterler kapalı olurken, bazı durumlarda nöbetçi noter uygulaması devreye girebilmektedir. Ancak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için, genel uygulamada nöbetçi noterler de hizmet vermemektedir. Acil noter işlemleriniz için bir sonraki iş gününü, yani 2 Mayıs 2025 Cuma gününü beklemeniz gerekmektedir. Türkiye Noterler Birliği'nin resmi internet sitesinden nöbetçi noter uygulamaları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz, ancak genel kural resmi tatillerde nöbetçi noterlerin de kapalı olduğudur.

Noterler Ne Zaman Yeniden Hizmet Vermeye Başlayacak?

1 Mayıs 2025 Perşembe günü resmi tatil olması nedeniyle noterler kapalı olacaktır. Noterler, resmi tatilin sona ermesinin ardından, yani 2 Mayıs 2025 Cuma günü normal çalışma saatlerine dönecek ve vatandaşlara yeniden hizmet vermeye başlayacaklardır. Bu nedenle, noter üzerinden yapmanız gereken işlemlerinizi 2 Mayıs ve sonrasına planlayabilirsiniz.


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