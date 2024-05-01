Haber Tarihi: 01 Mayıs 2024 16:31 - Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024 16:31

1 Mayıs'ta kuaförler ve berberler açık mı? 2024

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatil olduğu için birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Bu nedenle kadın kuaförleri ve erkek berberlerine gitmek isteyenler merak içerisinde "1 Mayıs'ta berberler/kuaförler açık mı, çalışıyor mu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edilen soru cevabını buldu. Peki, bugün 1 Mayıs'ta berber ve kuaförler açık mı? İşte merak edilen detaylar...

1 Mayıs'ta kuaförler ve berberler açık mı? 2024
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1 Mayıs'ta kuaför ve berberler açık mı, çalışıyor mu? Bugün 1 Mayıs nedeniyle kuaför ve berbere gidecekler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere bugün birçok kurum ve kuruluş resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Peki, 1 Mayıs'ta kuaför ve berberler açık mı, çalışıyor mu? İşte merak edilen sorunun cevabı...

1 MAYIS'TA BERBER VE KUAFÖRLER AÇIK MI?

1 Mayıs resmi tatil resmi kurum ve kuruluşlar bugün kapalı. Ancak berber ve kuaförler özel kuruluşlar olduğu için tüm berber ve kuaförler kapalı olmayacak.

GÜZELLİK MERKEZLERİ BUGÜN AÇIK MI?

Güzellik merkezleri de tıpkı kuaför ve berberler gibi yönetimlerinin tercihine göre kapalı olacak. Ancak resmi kuruluş olmadığı için birçok güzellik merkezi açık olacak.
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