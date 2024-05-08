Haber Tarihi: 08 Mayıs 2024 14:47 - Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024 14:47

Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta 2024?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü ile Beşiktaş berabere kalmıştı, Trabzonspor ise rakibi Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Yarı final rövanş maçı beklenirken, final maçının tarihi ve nerede oynanacağı sorgulanıyor. Peki, ZTK finali ne zaman? Türkiye Kupası finali nerede oynanacak 2024, Türkiye Kupası yarı final tek maç mı?

Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta 2024?
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2023-2024 sezonu ZTK final karşılaşmasının ilk ismi Beşiktaş oldu. Türkiye Kupası final maçı detayları Karagümrük - Trabzonspor arasında gerçekleşecek maçın ardından 8 Mayıs günü kesinleşmiş olacak. Final maçı 23 Mayıs günü yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçları ardından takımlar rövanş mücadelesinde forma giyiyor.

Yarı final ikinci maçı Beşiktaş - Ankaragücü arasında 7 Mayıs günü saat 20:30'da yapıldı. Beşiktaş rakibini 1-0 mağlup etti.

Diğer maç ise Karagümrük - Trabzonspor arasında 8 Mayıs günü saat 20:30'da olacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası finali 23 Mayıs tarihinde oynanacak. Maçın hangi stadda olacağı henüz belli olmadı.
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