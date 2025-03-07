Haber Tarihi: 07 Mart 2025 12:25 - Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2025 12:25

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali Tek Maç mı?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali, futbolseverler için heyecan verici bir dönemi başlatıyor. Her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final aşamasına gelindi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali tek maç üzerinden mi oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali Tek Maç mı?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği turnuvalardan birisi olan Türkiye Kupası'nda çeyrek final, yarı final maçlarının tek maç mı, yoksa çift mi olduğu araştırılıyor. İşte detaylar.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali Tek Maç mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve kazanan takımlar yarı finale yükselecek. Yarı final karşılaşmaları ise çift maçlı eleme sistemiyle gerçekleştirilecek. Çeyrek final maçlarının 1-3 Nisan 2025 tarihleri arasında oynanması planlanıyor. Yarı final karşılaşmaları ise 22-24 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Final müsabakası ise 14 Mayıs 2025 tarihinde oynanacak.

 
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