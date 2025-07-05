Zeynep Sönmez maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Zeynep Sönmez 3. tur maçı canlı izle: TRT canlı izle

Wimbledon Grand Slam Tenis Turnuvası'nda heyecan sürüyor. Zeynep Sönmez, böylece Grand Slam turnuvalarında ana tablo üçüncü turuna yükselen ilk Türk kadın tenisçi unvanını kazanarak Türkiye tenis tarihinde önemli bir başarıya imza attı. 1950 yılından bu yana bu seviyeye ulaşan ilk milli tenisçi olan Zeynep Sönmez, korttan galibiyetle ayrılması halinde bir kez daha adını tarihe yazdıracak. Rus rakibini mağlup etmesi durumunda, Grand Slam turnuvalarında 4. tura yükselen ilk ve tek Türk sporcu unvanını elde edecek.





ZEYNEP SÖNMEZ 3.TUR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Zeynep Sönmez, Wimbledon'da üçüncü tura yükseldi ve bu tur maçı 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü oynanacak. Zeynep Sönmez, 5 Temmuz Cumartesi günü 3. tur mücadelesinde Rus tenisçi Ekaterina Aleksandrova'yla karşılaşacak Saat 14.40'da başlaması beklenen mücadele S Sport ve S Sport 2 kanalından yayınlanacak.

Zeynep Sönmez, 30 Nisan 2002'de İstanbul'da doğmuş profesyonel bir Türk tenisçidir. İstanbul'da başlayan kariyeri ile kısa sürede uluslararası arenada adından söz ettirmeyi başarmıştır.

Sönmez Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından 3 Temmuz 2025'teki tek kadınlar sıralamasına göre 72.'likle kariyerinin en yüksek sıralamasına erişmiştir.

WTA Finalleri'nde 1 kez, ITF Kadınlar Turunda 4 kez tekler şampiyonluğu kazandı.

2022 Billie Jean King Kupası'nda Türkiye adına katıldı ve galibiyet/mağlubiyet sayısı 3-1'dir. 2023 Rosmalen Çim Kort Şampiyonası elemelerinde WTA'da ilk kez Türkiye'yi temsil etti.

2024 Avustralya Açık - Tek kadınlar turnuvası önelemeleri ilk turunda Çinli Xiaodi You'yu 2-0, ikinci turunda Sırp Olga Danilović'i 2-1 yenerek final turuna yükseldi. Final turunda karşılaştığı İsviçreli Lulu Sun'a 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

2024 Roland Garros - Tek kadınlar turnuvası önelemeleri ilk turunda Sırp raket Dejana Radanović'i 2-0, ikinci turunda Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 2-1 yenerek final turuna yükseldi. Final turunda Hırvat raket Jana Fett'i 2-0 yendi ve kariyerindeki ilk Grand Slam ana tablosuna kalma başarısını elde etmiş oldu. İlk tur maçında 22 numaralı seri başı ABD'li Emma Navarro ile eşleşen Zeynep Sönmez maçı 2-0 kaybederek turnuvadan elendi.

2024 Wimbledon - Tek kadınlar önelemeleri ilk turunda Japon Mai Hontama'yı 2-0, ikinci turunda Sloven Polona Hercog'u 2-1 yenerek final turuna yükseldi. Final turunda Ukraynalı raket Daria Snigur'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmiş oldu. 2024 Amerika Açık - Tek kadınlar önelemeleri ilk turunda Macar Dalma Galfi'yi 2-0, ikinci turunda İsviçreli Jil Teichmann'ı 2-0 yendi. Final turunda Belaruslu raket Aliaksandra Sasnovich'e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

2024 yılının sonunda katıldığı Brisbane International turnuvası eleme aşaması ilk turunda Rus tenisçi Ekaterina Makarova'yı 6-1 ve 6-0'lık setlerle mağlup ederek ikinci turda yine Rus Polina Kudermetovaya rakip oldu. Bu turda 6-3 ve 6-2 setlerle rakibine 2-0 yenilen Sönmez turnuvadan elendi.

2024 yılında WTA 250 Merida Açık'ta ABD'li rakibi Ann Li'yi 6-2 ve 6-1 ile mağlup ederek ilk WTA Şampiyonluğunu kazandı. Bu turnuvada aldığı Şampiyonluk ile ilk 100'e girdi.

2025 yılının ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ın ilk turuna ana tablodan başlayan Sönmez Avustralyalı Talia Gibson'a ilk seti 6-3 kazanırken ikinci seti tir-break ile 6-7 ve final setinide 6-1 kaybederek elendi.