02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
0-018'
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
15:30
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Numancia-Mallorca
21:00
02 Aralık
Ebro-Osasuna
21:00
02 Aralık
Navalcarnero-Getafe
23:00
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Zeren Spor, Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor

Zeren Spor, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde LKS Commercecon'u ağırlayacak.

calendar 02 Aralık 2025 11:34
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Zeren Spor, Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 2. maçında çarşamba sahasında Polonya kulübü LKS Commercecon ile karşılaşacak.

Başkentteki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Ankara, 2009'dan bu yana ilk kez bir CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçına ev sahipliği yapacak.

Tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mücadelesinde, son 2 yılın şampiyonu Imoco Volley'e büyük çekişme sonucu 3-2 yenilen Zeren Spor, ilk galibiyetini almaya çalışacak.


Zeren Spor'un Sırp smaçörü Aleksandra Uzelac, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

D Grubu'nda Zeren Spor, bir puanla 3'üncü, puansız LKS Commercecon ise son sırada yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.