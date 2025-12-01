Yunus Akgün, derbi kadrosunda!

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, geçirdiği fıtık ameliyatının ardından ilk kez Fenerbahçe derbisinde kadroya alındı.
Son milli maç arasında kasık fıtığı nedeniyle bıçak altına yatan Yunus, Süper Lig'deki Kocaelispor ve Gençlerbirliği, Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax ve Union Saint-Gilloise karşılaşmalarında forma giyemedi.
Normalde 4-6 hafta arasında geri dönüşü planlanan Yunus, 8 Kasım'daki ameliyatın 23 gün sonrasında kadroya girdi.
