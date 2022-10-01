Yunus Akgün: 'Çalışmayı sürdüreceğiz'

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Kısa bir açıklama yapan milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı; "Çok pozisyona girdik, direkten dönenler, kaleci Ertaç Özbir'in çıkardıkları... Adana Demirspor deplasmanı zor. Kazanamıyorsan da Adana gibi deplasmanda kaybetmeyeceksin. İyi bir maç oldu. Önümüzde çok maç var, çalışmaya devam."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ