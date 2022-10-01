Yunus Akgün: "Çalışmayı sürdüreceğiz"

Galatasaray'da Yunus Akgün, Adana Demirspor beraberliği sonrası görüşlerini aktardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yunus Akgün: 'Çalışmayı sürdüreceğiz'
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01 Ekim 2022 22:18
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kısa bir açıklama yapan milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı; "Çok pozisyona girdik, direkten dönenler, kaleci Ertaç Özbir'in çıkardıkları... Adana Demirspor deplasmanı zor. Kazanamıyorsan da Adana gibi deplasmanda kaybetmeyeceksin. İyi bir maç oldu. Önümüzde çok maç var, çalışmaya devam."

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