YÖKDİL ertelendi mi? YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar?

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YÖKDİL 2023 sınav tarihi ile ilgili olarak son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada YÖKDİL sınav tarihinin ertelendiği ve geç başvuru tarihinin değiştirildiği belirtildi. Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından YÖKDİL sınav takvimi merak edilen konulardan. Sınav için başvuru süreci tamamlandı. Peki YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak, geç başvuru tarihi nedir? İşte 2023 ÖSYM YÖKDİL sınav takvimiSınav için 24-27 Şubat tarihleri arasında geç başvurular alınacak.İsteyen adaylar, sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.12 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1), 26 Mart 2023 tarihinde yapılacak.26 Mart 2023 tarihinde uygulanacak sınav için 24-27 Şubat 2023 tarihleri arasında geç başvuru alınacak.Adaylar başvurularını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 27 Şubat 2023 mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından 27 Şubat 2023 tarihi saat 23.59'a kadar yapabilecek.Sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen tüm adaylar, 24-27 Şubat 2023 tarihleri arasında 27 Şubat 2023 tarihi saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.