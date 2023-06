YKS (TYT - AYT - YDT) PUAN SIRALAMA HESAPLAMA 2023 | YKS, TYT, AYT, YDT net puan hesaplama nasıl yapılır?

YKS (TYT - AYT - YDT) PUAN SIRALAMA HESAPLAMA 2023

TYT ve AYT oturumlarındaki testlerde yaptığınız doğru-yanlış sayıları ve diploma notunuza göre 2023 YKS'de aldığınız puan hesaplanır. TYT, SAY, EA ve SÖZ olmak üzere puan türünüze göre hesaplama gerçekleştirilir. Ham puan ve yerleştirme puanlarınız ayrı ayrı hesaplanır.

2023 TYT Puanı Nasıl Hesaplanır?

2023 YKS'ye katılan tüm öğrenciler için 1. Oturum olan TYT'ye girmek zorunludur. 2023 TYT'ye katılmayan adayların puan hesaplamaları yapılamaz. Ön lisans için TYT yeterlidir. Lisans programlarını tercih etmek isteyen adaylar hem TYT hem AYT oturumlarına katılmalıdırlar. 2023 TYT 120 sorudan oluşmaktadır ve süresi 165 dakikadır. 2023 TYT; TYT Türkçe, TYT Sosyal Bilimler, TYT Temel Matematik ve TYT Fen Bilimleri testlerinden oluşur. 2023 YKS puanı hesaplanırken TYT'nin %40'ı hesaplamaya dâhil edilir.

2023 AYT Puanı Nasıl Hesaplanır?

2023 YKS puan hesaplaması yapılırken TYT'nin %40'ı alınır ve hesaplama bu yöntemle yapılır.

2023 YKS Hangi Konulardan Oluşur?

YKS konuları TYT 2023 için TYT Matematik, TYT Türkçe, TYT Fen Bilimleri, TYT Fizik, TYT Kimya, TYT Biyoloji, TYT Coğrafya, TYT Tarih, TYT Felsefe, TYT Geometri şeklindedir. 2023 AYT için ise AYT Edebiyat, AYT Dil ve Anlatım, AYT Tarih, AYT Coğrafya, AYT Matematik, AYT Geometri, AYT Fizik, AYT Kimya, AYT Biyoloji, AYT Felsefe, AYT Mantık, AYT Sosyoloji ve AYT Psikolojidir.

2023 YKS hangi oturumlardan oluşmaktadır?

2023 YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunludur ve adaylar bu oturumda Matematik , Türkçe, Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji), Coğrafya, Tarih, Felsefe, Geometri derslerinden sorumlu tutulurlar. 2023 YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2023 YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) isteğe bağlıdır.

2023 YKS'de hangi testler var?

2023 TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi vardır. 2023 AYT'de ise Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alır. 2023 YDT'de ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri bulunur.

2023 YKS ne zaman ve testlerin süresi nedir?

2023 TYT: 17 Haziran 2023 Cumartesi, 165 dakika 2023 AYT: 18 Haziran 2023 Pazar, 180 dakika 2023 YDT: 18 Haziran 2023 Pazar, 120 dakika

Ham puan (adayın net sayısı) nasıl hesaplanır?

Ham puan için her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevap sayılarına göre hesaplama yapılır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılır ve adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) hesaplanır.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) puanı nasıl hesaplanır?

Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5'le çarpılarak OBP'ye dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan adayların diploma notları 50 olarak değerlendirilir. 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500'dür. Ortaöğretim Başarı Puanı 0,12 katsayısıyla çarpılarak sınav puanlarına eklenir ve yerleştirme puanlarının hesaplaması buna göre yapılır.

2023 YKS'de baraj puanı kaldırıldı mı?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırılmıştır. TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam etmektedir. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır.

YKS sıralama ve puanı nasıl hesaplanacak? sorusu ÖSYM'nin yayınladığı YKS kılavuzu ile yanıt buldu. 3 oturumdan oluşan YKS Lefkoşa dahil toplam 288 sınav merkezinde uygulanacak.