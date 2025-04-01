YKS Sınav Tarihi 2025: YKS Tarihi Değişti Mi?

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 tarihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Peki, YKS sınav tarihi değişti mi? İşte detaylar:
YKS 2025 Sınav Tarihleri:
Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi
Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 22 Haziran 2025 Pazar (Sabah)
Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar (Öğleden1 Sonra)
YKS Başvuru Tarihleri:
YKS başvuruları 6 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacaktır.
Geç başvurular 11-13 Mart 2025 tarihleri arasında alınacaktır.
YKS Sonuç Tarihi:
YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanması beklenmektedir.
YKS Tarihi Değişti Mi?
ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, YKS sınav tarihlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Sınav, belirlenen takvim doğrultusunda 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin, sınav takvimini dikkate alarak çalışmalarını sürdürmeleri önemlidir.
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