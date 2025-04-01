Haber Tarihi: 01 Nisan 2025 16:14 - Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2025 16:14

YKS Sınav Tarihi 2025: YKS Tarihi Değişti Mi?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geri sayım başladı. YKS sınav tarihi değişti mi?

YKS Sınav Tarihi 2025: YKS Tarihi Değişti Mi?
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Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 tarihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Peki, YKS sınav tarihi değişti mi? İşte detaylar:

YKS 2025 Sınav Tarihleri:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 22 Haziran 2025 Pazar (Sabah)

Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar (Öğleden1 Sonra)

YKS Başvuru Tarihleri:

YKS başvuruları 6 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacaktır.
Geç başvurular 11-13 Mart 2025 tarihleri arasında alınacaktır.

YKS Sonuç Tarihi:

YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanması beklenmektedir.

YKS Tarihi Değişti Mi?

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, YKS sınav tarihlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Sınav, belirlenen takvim doğrultusunda 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin, sınav takvimini dikkate alarak çalışmalarını sürdürmeleri önemlidir.
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