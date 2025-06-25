YKS gözetmen ücretleri 2025 yattı mı? YKS sınav görevli ücretleri ne kadar, ne zaman yatacak?

YKS oturumları 81 ilde 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda düzenlendi. AYT, TYT ve YDT sınavlarında 226 bin 138 kişi görev aldı. ÖSYM tarafından organize edilen merkezi sınavlarda birçok memur görev alıyor. KPSS, DGS, ALES, TUS, YKS gibi ÖSYM tarafından organize edilen sınavlarda görev almak isteyenler ise ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi üzerinden başvuru yapabiliyor. Gözetmen olarak görev yapanlar sınav evraklarının teslim alınması, kimlik ve belge kontrolü, sınav bilgilendirmesi gibi işleyişi sağlıyor. YKS sınavında görev yapanlara 1.223 lira ödeme yapılacak. Peki YKS sınav görevli ücretleri 2025 ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin son durum…

ÖSYM tarafından geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen merkezi sınavda 200 binin üzerinde kişi görev aldı.

Bina yöneticisi, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen ücretleri ise memur maaşlarına göre belirleniyor.

2025 yılının başında yapılan artışla birlikte ÖSYM sınavlarında gözetmen olarak görev yapanlara 1.223 lira, yedek gözetmen olanlara ise 1.070 lira ödeniyor.

Sınav görevli ücretlerinin yatış tarihine ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Sınavlarda görev alan personellerin ödemeleri, kurallara göre sınavdan 1 hafta sonra hesaplara geçmeye başlıyor.

Temmuz ayında memur maaş zammı oranları belli olacağından sınav görevli ücretleri yeniden belirlenecek. Bu sebeple Temmuz ayına kadar sınav görevli ücretlerinin hesaplara yatırılması bekleniyor.

Sınavlarda görev almak isteyenler, ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi üzerinden sınav başvurusunda bulunabiliyor. Başvuruları onaylanan adaylar, KPSS, DGS, ALES, TUS, YKS gibi sınavlarda görev alabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen sınavlara ise MEBBİS üzerinden başvuru yapılabilir. 2025 yılında ÖSYM sınav görevli ücretleri şu şekilde;

Bina Yöneticisi 1.384 TL

Bina Sınav Sorumlusu 1.720 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 1.521 TL

Salon Başkanı 1.338 TL

Gözetmen 1.223 TL

Yedek Gözetmen 1.070 TL