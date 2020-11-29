Yılmaz Vural'ın son durumu; "Pozitif reaksiyon veriyor"

Koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda olan Yılmaz Vural hakkında ailesinden yeni bir açıklama daha geldi

Haber; Sporx.com
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Yılmaz Vural'ın son durumu; 'Pozitif reaksiyon veriyor'
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29 Kasım 2020 15:45
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve yoğun bakıma alınan teknik direktör Yılmaz Vural'ın son durumu hakkında açıklama yapıldı.

Oksijen ihtiyacının artması üzerine, cuma günü öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında durumu takip edilen Yılmaz Vural hakkında ailesinden şu açıklama geldi;

"Babamız Yılmaz Vural COVID-19 sebebiyle tedavi altındadır. 2. kez Covid-19'a yakalandı şeklindeki haberler asılsızdır. İlkinde ilk test pozitif çıkmasına rağmen sonraki tüm testler negatif çıkmıştır. Tedbir amaçlı 14 gün karantina uygulanmıştır. Babamız şu an ise tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor. Böyle devam etmesini umuyoruz. Yanımızda olduğunuzu hissettirdiğiniz için teşekkür ederiz"



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