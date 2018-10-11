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Yıldırım Demirören: "Biraz daha sabır"

TFF Başkanı Demirören, Milli Takımımızın EURO 2020'ye katılma yolunda emin adımlarla ilerlediğini açıkladı.

Kaynak: Vatan
Yıldırım Demirören: 'Biraz daha sabır'
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11 Ekim 2018 06:13
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Rize'de ilk kez A Milli maç oynamanın sevincini yaşadıklarını belirtirken Anadolu'nun birçok şehrinde tanıklık edilen Milli Takım taraftarlığı ruhunun Bosna Hersek karşısında da en güzel şekilde gösterileceğinden emin olduğunu ifade etti. Demirören, Bosna mücadelesi için hazırlanan maç kitabında yer alan yazısında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sahada savaşan, yedek kulübesinde kenetlenen ve ortaya ruh koyan özlediğimiz A Milli Takım'ı, İsveç'le oynadığımız son maçın ikinci yarısında izledik. Takımımızın, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde, çıtayı her geçen maç daha da yükselterek ülkemizin gururu olacağına inancımız tam.

'BAĞRIMIZA BASALIM'

Ay-yıldız her geçen maç daha da parlayacaktır. Rotamız belli; 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde yer almak. Bu yolculukta genç futbolcularımıza biraz daha sabır gösterilmesi, onlara da büyük güç katacaktır.

En büyük arzumuz finallerin takımı olmak. İstikrarlı başarıyı ise milli ruh ve Türk halkının eşsiz desteği ile sağlayabiliriz. Bu nedenle A Milli Takımımız'ı milletçe alkışlayıp bağrımıza basalım."

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