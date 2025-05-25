Yenikapı Canlı Yayın: Galatasaray Kutlaması Canlı İzle

Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? olacağı merak ediliyor. Sarı-Kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar, şampiyonluk kupasının kaldırılacağı bu özel anlara tanıklık etmek için gün sayıyor. Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlaması, sadece bir kupa töreni olmanın ötesinde, camianın birlik ve beraberliğini pekiştireceği, zaferin coşkusunu doruklarda yaşayacağı bir festival havasında geçecek. Yenikapı Miting Alanı'nı hınca hınç doldurması beklenen taraftarlar, futbolcular ve teknik heyetle birlikte tezahüratlar ve marşlar eşliğinde bu büyük başarıyı kutlayacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk kutlamalarının merkez üssü Yenikapı olacak ve kupa da burada, taraftarların coşkulu katılımıyla havaya yükselecek.



Galatasaray Yenikapı Kutlaması Ne Zaman ve Saat Kaçta Başladı?



Galatasaray'ın 25. şampiyonluk kutlaması, 25 Mayıs 2025 Pazar günü İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleşiyor. Fanzone etkinlik alanı kapıları saat 12.00'de açıldı. Ana etkinlik alanı ise saat 15.00'te taraftarların akınına uğradı. DJ performansları saat 19.00'a kadar sürerken, asıl kutlama ve konserler saat 19.05'te başladı. Bu özel saat, kulübün kuruluş yıl dönümü olan 1905'e gönderme yaparak Galatasaray taraftarı için anlamlı bir başlangıca imza attı.



Yenikapı Galatasaray Kutlaması Hangi Kanalda Canlı Yayınlanıyor?

Yüz binlerce sarı-kırmızılı futbolseverin merakla beklediği Galatasaray Yenikapı kutlaması, beIN SPORTS HABER kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Saat 16.00'dan itibaren başlayan yayın, tüm Galatasaray taraftarlarının bu tarihi anlara evlerinden veya bulundukları her yerden ortak olmasına olanak tanıyor. Kutlamaları kaçırmak istemeyenler için canlı yayın büyük önem taşıyor.



Galatasaray Yenikapı Kutlaması Etkinlik Programı ve Konserler

Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamaları, dopdolu bir programla taraftarlara unutulmaz anlar yaşatıyor. İşte Yenikapı kutlaması programının detayları:



12.00: Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış



15.00: Ana Etkinlik Alanı Kapı Açılış



15.00-19.00: DJ Performansları



17.30: Takımın Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket etmesi ve Sarayburnu'nda tekneye geçerek Yenikapı'ya gelişi.



19.05: Konserlerin Başlangıcı, Drone Gösterisi, Pyro Show ve Kupa Töreni.



Kutlamalarda sahne alacak ünlü sanatçılar ise şunlar:



Kenan Doğulu

Block3

Gökhan Kırdar

Aydilge

Emircan İğrek

Güliz Ayla

Enbe Orkestrası

Ebru Yaşar

Gripin

Atiye

Betül Demir

Coşkun Sabah

Altay



Futbolcuların kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıkması beklenirken, Süper Lig şampiyonluk kupası da görkemli bir törenle kaldırılacak.



Yenikapı Kutlamasına Giriş Ücretli Mi?



Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlamalarına katılım için standart giriş ücretsizdir. Taraftarların tek yapması gereken, GS Plus uygulamasını telefonlarına indirip kayıt olmaları yeterli. Ancak VIP alanlara erişim sağlayan özel biletler satışa sunuldu. Bu biletlerin fiyatları, geçmiş yıllardaki benzer organizasyonlara kıyasla değişiklik gösterebilir. Örneğin, önceki "Şampiyonun Gala Gecesi" etkinliğinde VIP alan 1.000 TL, alt tribün 500 TL gibi fiyatlarla satışa sunulmuştu. Bu yıl da benzer bir fiyatlandırma politikası bekleniyor, ancak genel katılım için herhangi bir bilet fiyatı bulunmamaktadır.



Yenikapı'ya Ulaşım Nasıl Sağlanıyor?



Galatasaray taraftarlarının Yenikapı Miting Alanı'na ulaşımı için birçok seçenek bulunuyor:



Metro ile Ulaşım: M1A (Yenikapı-Atatürk Havalimanı), M1B (Yenikapı-Kirazlı), M2 (Yenikapı-Hacıosman) veya Marmaray hatları kullanılabilir. Yenikapı Metro İstasyonu'nda inen taraftarlar, kısa bir yürüyüşle alana ulaşabilirler.



Metrobüs ile Ulaşım: Metrobüsle gelenler Cevizlibağ veya Topkapı duraklarında inip BN2 (Topkapı-Yenikapı) veya 34G (Cevizlibağ-Yenikapı) otobüsleriyle alana geçiş yapabilirler.



Deniz Yoluyla Ulaşım: İDO Yenikapı Terminali'ne feribotla gelenler, kısa bir yürüyüşle etkinlik alanına varabilirler. Ancak etkinlik alanına denizden ulaşım sağlanmayacaktır.



Otobüsle Ulaşım: Yenikapı'dan geçen 31, 36KE, 72T, 76E, 73, 78, 82, 97E, 85E ve 146T numaralı otobüsler kullanılabilir. Yenikapı Sahil veya İDO Yenikapı Terminal duraklarında inildikten sonra yürüyüş mesafesinde kalmaktadır.



İstanbul trafiği ve yoğunluk göz önüne alındığında, taraftarların toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve erken saatlerde alana gelmeleri önemle tavsiye edilmektedir.

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