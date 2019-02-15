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Yeni Malatyaspor galibiyete hasret

Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor, 4 maçtır kazanamıyor.

Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor galibiyete hasret
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15 Şubat 2019 23:28
Süper Lig'de bu sezonun başarılı takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Ligde son galibiyetini 18. haftada 3-2'lik skorla Göztepe karşısında alan sarı-siyalı ekip, sonrasındaki 4 müsabakadan 3 puan çıkaramadı.

Ligin 19. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Malatya temsilcisi, 20. haftada İstikbal Mobilya Kayserispor ve 21. haftada Atiker Konyaspor ile 1-1'lik skorlarla berabere kaldı.

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