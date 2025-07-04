Haber Tarihi: 04 Temmuz 2025 17:39 - Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2025 17:39

YDS/2 ne zaman, saat kaçta? YDS sınavı kaç, saat, dakika?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) yarın ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Adayların İngilizce dilinde katılım sağlayacağı sınav için geri sayım başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-YDS/İngilizce, 81 ildeki 87 sınav merkezinde, 205 bina ve 2 bin 689 salonda gerçekleştirilecek. Adaylar, sınava kısa bir zaman kala, sınavın süresi ve kaç soru sorulacağıyla ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, 2025 YDS/2 ne zaman, saat kaçta? YDS sınavı kaç dakika, kaç soru?

YDS/2 ne zaman, saat kaçta? YDS sınavı kaç, saat, dakika?
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2025 YDS/2 sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yarın bu yılın ikinci YDS sınavı yapılacak. 68 bin 666 adayın başvuru yaptığı sınav, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşacak. Peki, YDS/2 ne zaman, saat kaçta? YDS sınavı kaç dakika, kaç soru?

2025 YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-YDS/2 sınavı 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak.

YDS/2 KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 2025-YDS/İngilizce, 81 ildeki 87 sınav merkezinde, 205 bina ve 2 bin 689 salonda gerçekleştirilecek.

68 bin 666 adayın başvuru yaptığı ve emniyet görevlisi dahil 10 bin 533 kişinin görev yapacağı sınavda, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşacak sınavda 180 dakika cevaplama süresi verilecek.
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