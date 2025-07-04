YDS/2 ne zaman, saat kaçta? YDS sınavı kaç, saat, dakika?

2025 YDS/2 sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yarın bu yılın ikinci YDS sınavı yapılacak. 68 bin 666 adayın başvuru yaptığı sınav, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşacak. Peki, YDS/2 ne zaman, saat kaçta? YDS sınavı kaç dakika, kaç soru?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-YDS/2 sınavı 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak.

Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 2025-YDS/İngilizce, 81 ildeki 87 sınav merkezinde, 205 bina ve 2 bin 689 salonda gerçekleştirilecek.

68 bin 666 adayın başvuru yaptığı ve emniyet görevlisi dahil 10 bin 533 kişinin görev yapacağı sınavda, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşacak sınavda 180 dakika cevaplama süresi verilecek.