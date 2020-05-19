Yasin Suresi Arapça okunuşu (Türkçe okunuş)

'nin okumak isteyenler, haber sizler için hazırlandı.'nin okumak isteyenler, haber sizler için hazırlandı. İşte bu surenin anlamı ve tüm detaylarıyla sizlerleyiz.1. Yasın2. Vel kur'anil hakiym3. İnneke le minel murseliyn4. Ala sıratım müstekıym5. Tenziylel aziyzir rahıym6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun17. Ve ma aleyna illel belağul mübın18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun24. İnnı izel le fı dalalim mübın25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun43. Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın48. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn61. Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun76. Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceunMekke'de inmiş olup üç ana konuyu kapsamaktadır. Bunlar, Öldükten sonra dirilme ve haşre iman, belde halkının kıssası ve Alemlerin Rabbi'nin birliğini gösteren kesin delillerdir ve 83 Ayet'tir, Kuran-ı Kerimin en büyük suresi olarak kabul edilir.Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s. a. v. )'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Sonra azgınlık ve sapıklıkta devam eden ve peygamberlerin efendisi Muhammed b. Abdullah'ı (s. a. v. ) yalanlayan, dolayısıyla üzerlerine Allah'ın azap ve intikamı hak olan Kureyş kafirlerinden söz eder.Sonra bu sure vahyi ve peygamberliği yalanlamanın sonucundan sakındırmak maksadıyle, peygamberleri yalanlamış olan Antakya beldesinin halkı ile ilgili kıssayı anlatır. Bunu, Kur'an'ın; ret ve öğüt alınması için kıssaları anlatma hususundaki üslubuyla ifade eder.Yasin suresi, kavmine nasihat eden, sonunda kavmi tarafından öldürülen ve Yüce Allah tarafından cennete sokulan mü'min davetçi Habibu'n-neccar'ın durumunu anlatır. Onu öldürenleri, Yüce Allah mühlet vermeksizin öldürücü ve yok edici şiddetli bir sesle cezalandırmıştır.Yasin suresi, bu harika kainatta Allah'ın birliğini ve gücünü gösteren delillerden söz eder. Buna, içinde hayat bulunan kupkuru arz sahnesinden başlayarak sırasıyla, gündüzün kendisinden sıyrılmasıyla kapkaranlık bir hal alan gece sahnesinden, Allah'ın kudretiyle, sapmadan bir yörüngede dönen parlak güneş sahnesinden, yörüngelerinde derece derece şekil alan aydan ve. ilk insanların nesillerini yüklenip taşıyan dolu gemiden bahseder ki bunların hepsi Allah'ın gücünü gösteren apaçık delillerdir.Yasin suresi, kıyamet ve onun korkunç hallerinden, üfürüldüğünde insanların kabirlerinden kalkacağı diriliş ve haşir üfürüğünden, cennet ve cehennem ehlinden, o korkunç günde mü'minlerle suçluların birbirlerinden ayırt edileceğinden, neticede bahtiyarların Naim cennetlerinde, bedbahtların da cehennemin alt tabakalarında yer alacağından bahseder.Yasin suresi, "öldükten sonra dirilme ve hesap" denilen ana konuyu ele alıp onun meydana geleceğine dair kesin delilleri anlatarak sona erer.