Lila Kağıt halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Lila Kağıt halka arz alınır mı, katılım endeksine uygun mu?

Lila Kağıt (LILA), 2006 yılında hijyenik temiz kağıt alanında faaliyet göstermek amacıyla kuruldu. Şirket, sektörde Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük oyuncularından biri konumundadır.
Lila Kağıt halka arz: Ne Zaman, Hangi Bankalarda Var?
Kuruluş Yılı: 2006
Merkez Ofis: İstanbul, Türkiye
Üretim Kapasitesi: 271 bin ton/yıl
Tesis Alanı: 300 bin metrekare
Markalar: Sofia, Maylo, Ultraberrak, Nua
Ürünler: Tuvalet kağıdı, kağıt havlu, mendil, peçete
Dağıtım Noktası: 80 binden fazla
İhracat: 5 kıtada 80'den fazla ülkeye
İstanbul Sanayi Odası Sıralaması: İlk 200'de
Lila Kağıt Halka Arz Bilgileri:
Halka Arz Fiyatı: 37,39 TL
Halka Arz Tarihi: Onaylanmış izahname yayınlandıktan sonra belli olacak.
Borsa Sembolü: Henüz belli değil.
Halka Arz Büyüklüğü: 4,48 milyar TL
Halka Açıklık Oranı: 20,33%
Katılım Endeksi: Onaylanmış izahname yayınlandıktan sonra belli olacak.
Dağıtım Şekli: Bireysele eşit
Ortaklar: 11 (5% üzerinde pay sahibi)
Finansal Güç: 2023/9 Hasılat: 5,4 milyar TL, 2023/9 Brüt Kâr: 2 milyar TL, 2022 Hasılat: 6,6 Milyar TL, 2022 Brüt Kâr: 2,4 Milyar TL, 2021 Hasılat: 1,9 milyar TL, 2021 Brüt Kâr: 730,7 Milyon TL (Kaynak: Lila Kağıt Taslak İzahname)
Fiyat İstikrarı ve Hedefler:
15 gün – Brüt halka arz gelirinin 15%'i
1 yıl ortak satışı yapılmayacak.
1 yıl ihraçcı satışı yapılmayacak.
Halka Arz Geliri Kullanımı:
40% Erzurum Fabrika Yatırımı
15% Ergene Fabrika Yatırımı
15% Yenilenebilir Enerji Yatırımı
30% İşletme Sermayesi
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