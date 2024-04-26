Lila Kağıt halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Lila Kağıt halka arz alınır mı, katılım endeksine uygun mu?

Lila Kağıt (LILA), 2006 yılında hijyenik temiz kağıt alanında faaliyet göstermek amacıyla kuruldu. Şirket, sektörde Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük oyuncularından biri konumundadır.



Lila Kağıt halka arz: Ne Zaman, Hangi Bankalarda Var?



Kuruluş Yılı: 2006



Merkez Ofis: İstanbul, Türkiye



Üretim Kapasitesi: 271 bin ton/yıl



Tesis Alanı: 300 bin metrekare



Markalar: Sofia, Maylo, Ultraberrak, Nua



Ürünler: Tuvalet kağıdı, kağıt havlu, mendil, peçete



Dağıtım Noktası: 80 binden fazla



İhracat: 5 kıtada 80'den fazla ülkeye



İstanbul Sanayi Odası Sıralaması: İlk 200'de



Lila Kağıt Halka Arz Bilgileri:



Halka Arz Fiyatı: 37,39 TL



Halka Arz Tarihi: Onaylanmış izahname yayınlandıktan sonra belli olacak.



Borsa Sembolü: Henüz belli değil.



Halka Arz Büyüklüğü: 4,48 milyar TL



Halka Açıklık Oranı: 20,33%



Katılım Endeksi: Onaylanmış izahname yayınlandıktan sonra belli olacak.



Dağıtım Şekli: Bireysele eşit



Ortaklar: 11 (5% üzerinde pay sahibi)



Finansal Güç: 2023/9 Hasılat: 5,4 milyar TL, 2023/9 Brüt Kâr: 2 milyar TL, 2022 Hasılat: 6,6 Milyar TL, 2022 Brüt Kâr: 2,4 Milyar TL, 2021 Hasılat: 1,9 milyar TL, 2021 Brüt Kâr: 730,7 Milyon TL (Kaynak: Lila Kağıt Taslak İzahname)



Fiyat İstikrarı ve Hedefler:



15 gün – Brüt halka arz gelirinin 15%'i



1 yıl ortak satışı yapılmayacak.



1 yıl ihraçcı satışı yapılmayacak.



Halka Arz Geliri Kullanımı:



40% Erzurum Fabrika Yatırımı



15% Ergene Fabrika Yatırımı



15% Yenilenebilir Enerji Yatırımı



30% İşletme Sermayesi

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