Haber Tarihi: 26 Nisan 2024 10:57 - Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2024 10:57

Lila Kağıt halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Lila Kağıt halka arz alınır mı, katılım endeksine uygun mu?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ ile Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı. Peki, Lila Kağıt halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir? Lila Kağıt halka arz alınır mı, katılım endeksine uygun mu?

Lila Kağıt halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Lila Kağıt halka arz alınır mı, katılım endeksine uygun mu?
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Lila Kağıt (LILA), 2006 yılında hijyenik temiz kağıt alanında faaliyet göstermek amacıyla kuruldu. Şirket, sektörde Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük oyuncularından biri konumundadır.

Lila Kağıt halka arz: Ne Zaman, Hangi Bankalarda Var?

Kuruluş Yılı: 2006

Merkez Ofis: İstanbul, Türkiye

Üretim Kapasitesi: 271 bin ton/yıl

Tesis Alanı: 300 bin metrekare

Markalar: Sofia, Maylo, Ultraberrak, Nua

Ürünler: Tuvalet kağıdı, kağıt havlu, mendil, peçete

Dağıtım Noktası: 80 binden fazla

İhracat: 5 kıtada 80'den fazla ülkeye

İstanbul Sanayi Odası Sıralaması: İlk 200'de

Lila Kağıt Halka Arz Bilgileri:

Halka Arz Fiyatı: 37,39 TL

Halka Arz Tarihi: Onaylanmış izahname yayınlandıktan sonra belli olacak.

Borsa Sembolü: Henüz belli değil.

Halka Arz Büyüklüğü: 4,48 milyar TL

Halka Açıklık Oranı: 20,33%

Katılım Endeksi: Onaylanmış izahname yayınlandıktan sonra belli olacak.

Dağıtım Şekli: Bireysele eşit

Ortaklar: 11 (5% üzerinde pay sahibi)

Finansal Güç: 2023/9 Hasılat: 5,4 milyar TL, 2023/9 Brüt Kâr: 2 milyar TL, 2022 Hasılat: 6,6 Milyar TL, 2022 Brüt Kâr: 2,4 Milyar TL, 2021 Hasılat: 1,9 milyar TL, 2021 Brüt Kâr: 730,7 Milyon TL (Kaynak: Lila Kağıt Taslak İzahname)

Fiyat İstikrarı ve Hedefler:

15 gün – Brüt halka arz gelirinin 15%'i

1 yıl ortak satışı yapılmayacak.

1 yıl ihraçcı satışı yapılmayacak.

Halka Arz Geliri Kullanımı:

40% Erzurum Fabrika Yatırımı

15% Ergene Fabrika Yatırımı

15% Yenilenebilir Enerji Yatırımı

30% İşletme Sermayesi
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