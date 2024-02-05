Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta, bugün var mı? 2024

5 Şubat 2024 Kabine toplantısı bugün var mı, ne zaman, saat kaçta, ülke gündemini takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ekonomi konuları başta olmak üzere gündemdeki konuların ele alınacağı yılın ilk Kabine Toplantısı, gündemi yakından takip eden vatandaşlar tarafından bekleniyor. Beştepe'de gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı konuları ve gündem maddeleri arasında terörle mücadele ve emekli zammı çalışmalarının yer alması bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı gündem maddeleri ve kararları hakkında merak edilen detaylar...



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, BUGÜN VAR MI?



2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yeni yılın ilk Kabine toplantısı 16 Ocak'ta gerçekleşti.



Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısının 29 Ocak'ta yapılması bekleniyordu fakat toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takviminde yer almadığı için yapılamadı.



Yeni toplantı tarihi henüz açıklanmadı fakat Kabine'nin 5 Şubat 2024 Pazartesi günü toplanması bekleniyor.



BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?



5 Şubat Pazartesi günü toplanması beklenen Kabine'nin gündem maddeleri arasında Türkiye'nin iç ve dış siyaseti, Gazze'de yaşanan son durum, Öğretmen atamaları, 6 Şubat'da meydana gelen asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinin masaya yatırılması bekleniyor.



KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.



Öte yandan Kabine'de öğretmen atamalarının da ele alınması bekleniyor.



BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI



Diğer yandan öğretmen adaylarının beklediği öğretmen atamaları hakkında Bakan Tekin, şunları söylemişti;



"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir."

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