Haber Tarihi: 05 Şubat 2024 15:52 - Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024 15:52

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta, bugün var mı? 2024

5 Şubat 2024 Kabine toplantısı bugün var mı, ne zaman, saat kaçta, ülke gündemini takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son olarak 16 Ocak'a gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun temposu nedeniyle gerçekleştirilmiyordu. 6 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte açıklanan memur zammının ardından gözler emekli zammına çevrildi. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilemeyen Kabine Toplantısında terörle mücadele ve emekliye ek zam gibi konuların ele alınması bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı gündem maddeleri ve kararları hakkında merak edilenler...

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta, bugün var mı? 2024
Abone Ol
5 Şubat 2024 Kabine toplantısı bugün var mı, ne zaman, saat kaçta, ülke gündemini takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor.  Ekonomi konuları başta olmak üzere gündemdeki konuların ele alınacağı yılın ilk Kabine Toplantısı, gündemi yakından takip eden vatandaşlar tarafından bekleniyor. Beştepe'de gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı konuları ve gündem maddeleri arasında terörle mücadele ve emekli zammı çalışmalarının yer alması bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı gündem maddeleri ve kararları hakkında merak edilen detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, BUGÜN VAR MI?

2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yeni yılın ilk Kabine toplantısı 16 Ocak'ta gerçekleşti.

Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısının 29 Ocak'ta yapılması bekleniyordu fakat toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takviminde yer almadığı için yapılamadı.

Yeni toplantı tarihi henüz açıklanmadı fakat Kabine'nin 5 Şubat 2024 Pazartesi günü toplanması bekleniyor.

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

5 Şubat Pazartesi günü toplanması beklenen Kabine'nin gündem maddeleri arasında Türkiye'nin iç ve dış siyaseti, Gazze'de yaşanan son durum, Öğretmen atamaları, 6 Şubat'da meydana gelen asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinin masaya yatırılması bekleniyor.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.

Öte yandan Kabine'de öğretmen atamalarının da ele alınması bekleniyor.

BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Diğer yandan öğretmen adaylarının beklediği öğretmen atamaları hakkında Bakan Tekin, şunları söylemişti;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir."
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
kabine
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı Beşiktaş Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı
Deco'dan teknik direktör açıklaması! Barcelona Deco'dan teknik direktör açıklaması!
Fenerbahçe'de kupa mesaisi Fenerbahçe Fenerbahçe'de kupa mesaisi
Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman? 5 Şubat 2024 Gündem Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman? 5 Şubat 2024
Taraftar, Hatayspor coşkusunun yeniden kentte yaşanacağı günleri hasretle bekliyor Hatayspor Taraftar, Hatayspor coşkusunun yeniden kentte yaşanacağı günleri hasretle bekliyor
Beşiktaş, ayrılığı açıkladı! Beşiktaş Beşiktaş, ayrılığı açıkladı!
Bakasetas: 'Böyle devam etmeliyiz' Panathinaikos Bakasetas: "Böyle devam etmeliyiz"
'En'lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo, 39 yaşında Dünya Futbolu "En"lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo, 39 yaşında
Depremzede Semih Ege, Icardi ile tanışma hayali kuruyor Galatasaray Depremzede Semih Ege, Icardi ile tanışma hayali kuruyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Tete'ye iki talip birden!
2
Galatasaray'da sezon sonuna kadar Ziyech!
3
Roma'dan Renato Sanches için açıklama
4
Galatasaray'da transfer rötar yaptı!
5
Muslera, Galatasaray'ı bekliyor!
6
Panathinaikos, Olympiakos'u ateşe attı
7
Partizan'dan Matheus Saldanha açıklaması

SON HABERLER

yukarı ok