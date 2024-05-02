Altın düşer mi, yükselecek mi? Mayıs-2024 son dakika

İran ile İsrail arasında artan gerilimler, altın piyasalarında belirsizlik yaratıyor. Uzman İslam Memiş, altın yatırımcılarını gelecekte olası senaryolara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Peki altın düşecek mi? yükselecek mi?

İran'ın Suriye başkenti Şam'da yer alan büyükelçilik yerleşkesine yönelik düzenlediği saldırının ardından, İsrail ile İran arasındaki gerilim artmaya devam ediyor. Bu durum, finans piyasalarında da hissediliyor. Özellikle altın piyasasında belirsizliklerin arttığı gözlemleniyor.

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ons altın ve gram altın fiyatlarında savaş ihtimalinin etkilerinin görülmeye başladığını ifade etti. Memiş, yatırımcılara tedbirli olmaları yönünde çağrıda bulundu ve altın fiyatları üzerine öngörülerde bulundu.

"Altın yatırımcıları için zor bir dönem" diyen Memiş, altın fiyatlarının gelecekteki muhtemel senaryoları hakkında tahminlerini paylaştı. İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırı gerçekleştirmesi ya da herhangi bir fiziki çatışmanın yaşanmaması durumunda olası fiyat hareketlerini değerlendirdi.

Memiş, kişisel YouTube kanalında yaptığı değerlendirmelerde, dış politikanın belirsizliğini ve bu durumun yatırım stratejilerine olan etkisini ele aldı. "Geopolitik gerilimlerin yatırım araçları üzerindeki doğrudan etkisini göz ardı etmemek gerekiyor" diyerek, bu tür durumlarda yatırım yapmanın risklerini vurguladı.

Memiş'in belirttiği üzere, çatışma ihtimalinin artması veya azalması durumunda altın fiyatlarının nasıl etkileneceği, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bir konu. Onun verdiği bilgiler, yatırımcıların bu tür dönemlerde daha bilinçli hareket etmelerini sağlamak için önemli.

İslam Memiş'e göre, şu an 2 bin 337 dolar seviyelerinde olan ons altın, İran vurulursa 3 bin dolar, vurulmazsa 2 bin 200 dolar seviyelerine doğru hareket edecek.

Haftanın ilk işlem günü gram altın tarihi zirvesini yeniledi. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...Bozma fiyatı 1745, satın alma fiyatı 1753 lira gram altında. 1760'a kadar yükseldi. Gram altın 4 günde 90 lira değeri arttı. Büyük bir rakam. Gram altın tarafında geçen haftaki uyarılarımı biliyorsunuz, satmayın fiyatlar yükselecek demiştim. Üstüne ilave yapın mümkün olduğunca. 1700-1750 lira bant aralığı var, önümüzdeki hafta 1750-1800 lira aralığına geleceğiz. Elinde gram altın bulunduranların oldukça dikkat etmesi lazım. Artık bundan sonra ons altın ve gram altın el ele tutuşarak yükseliş trendine girecek. Gram ve ons yarışır halde yükselişlerine devam edecek.Gram altında yıl sonunda 1800-1880 lira aralığı öngörümde değişiklik yok. Ocak ayında 2000 lira seviyelerini konuşuruz ve 2024 yılında 2500 lira seviyesini göreceğiz. Savaş etkisi sıçrar, birçok ülke savaşa girerse 2180'in de üstünü görürüz kısa vadede. Çarşı pazar karışacak çünkü. Savaş diye başladı ya bu süreç, senaryonun güzel bir şekilde uygulandığını, Lübnan'ın, Suriye'nin, İran'ın, belki Rusya'nın, belki Çin'in, belki Kuzey Kore'nin, belki Türkiye'nin de dahil olabileceği bir süreç başladı."