Haber Tarihi: 06 Mayıs 2024 15:27 - Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024 15:27

Koton ne zaman işlem görecek? Koton halka arz sonuçları

Koton Halka arz sonuçları açıklandı. 30 Nisan, 2-3 Mayıs tarihleri arasında talep toplayan Koton Mağazacılık 30,50 TL hisse payı ile halka arz olmuştu. Bireysel yatırımcıya eşit dağıtımın olacağı SPK onayı sonrası duyurulmuştu. 3.473.380 yatırımcıya eşit oranda dağıtım yapıldı. Peki Koton halka arz kaç lot verdi? Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görecek?

Koton ne zaman işlem görecek? Koton halka arz sonuçları
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Koton halka arz sonuçları belli olurken kaç lot dağıtım yapıldığı merak konusu oldu. Koton 30 Nisan, 2 Mayıs ve 3 Mayıs günlerinde talep topladı. SPK onayı sonrası bireysel yatırımcıya eşit dağıtılacağı duyurulmuştu. Peki 2024 Koton Mağazacılık halka arz kaç lot verdi, kaç kişi katıldı, borsada ne zaman işlem görecek?

KOTON HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Koton halka arz sonuçları İş Yatırım Menkul Değerler tarafından duyurdu.

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 30 Nisan ve 2-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Şirket'in 1 TL nominal payları 30,50 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 136.600.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 4.166.300.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 1,4 katı ve

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 4,8 katı talep toplanmıştır.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 1,9 katı talep toplanmıştır.

Halka arz sonucunda, 3.471.254 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 1.965 adedi Şirket Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar ve 161 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 3.473.380 yatırımcıya dağıtım yapılmıştır. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır"

İş Yatırım Menkul Değerler ayrıca KAP'a şu bilgilendirmeyi yaptı: Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının 30 Nisan ve 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında,arz edilen toplam payların %5''inden fazla pay alan gerçek veya tüzel kişi bulunmamaktadır.

KOTON KAÇ LOT DAĞITTI?

Koton Mağazacılık halka arz toplamda 136 milyon 600 bin lot dağıtıldı. Bireysel yatırımcı 33-40 lot arasında pay sahibi oldu.

KOTON BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Koton Mağazacılık 'KOTON' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Buna göre, şirketin Mayıs ayının ilk haftasında işlem görmesi bekleniyor.
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