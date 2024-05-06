Galatasaray kombine genel satış ne zaman? 2024

Şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray'da taraftar, bu sezon takımın en büyük destekçisiydi. Sezonun tamamını neredeyse kapalı gişe oynayan ve rakiplerine karşı büyük üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, yeni sezon kombinelerini satışa çıkardı.Öncelikle yenileme için başvuru yapanlar kombinelere büyük ilgi gösterirken, yenileyip yerini değiştirmek isteyenler ise dün saatlerce bekledi ve kilometrelerce kuyruk oldu.Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yenileme için gece geç saatlerden itibaren sıraya giren taraftarlar, yanlarında getirdikleri sandalyelerde oturup masalarda çaylarını içerken kuyruk stat dışına kadar taştı.Yenileme fiyatları 12 bin TL ile 90 bin TL arasında değişiyor. Yeni kombine isteyenler ise daha yüksek bir ücret ödeyecek.Sarı-kırmızılı kulübün 2023-24 sezonundaki tribün geliri de tarihe geçti. Loca sayısını 198'den 221'e çıkaran yönetim, buradan 6 milyon dolarlık ek kazanç elde ederken loca-VIP-koltuk-kombine ve maç bileti gelirlerinden bu sezon 1.5 milyar TL kazandı. Yönetimin 2024-25 hedefi ise 2.8 milyar TL.