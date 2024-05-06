KPSS ikametgah şartı var mı? 2024 KPSS adres güncelleme

ÖSYM tarafından yapılan sınavlar öğrenciler tarafından çoğu kez araştırılmaktadır. Özellikle sınav başvurularını yapan kişiler daha sonra sınav yerlerinin değiştirilip değiştirilmeyeceğini araştırmaktadır.

Yıl içerisinde pek çok öğrenci ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara girmektedir. Sınav tarihlerinden önce ÖSYM tarafından açıklanan tarihlerde ise başvuru işlemleri yapılmaktadır. Fakat başvuru işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler daha sonra bazı değişiklikler talep edebilmektedir. Bunlardan birisi de sınav yeri değişikliğidir.

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda sınav yeri, değişikliği için öğrencilerin dilekçe yazıp gerekli evrakların düzenlenmesi gerekmektedir. Daha sonra bu evraklar posta yolu ile Ankara ÖSYM Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir. Çünkü adres değişikliği dilekçesi internet üzerinden yapılamamaktadır.

ÖSYM sınavları toplumumuzda sürekli takip edilmektedir. Bu sınavlar için yapılan başvurular belirli tarihlerde yapılmakta ve belirlenen tarih sonrasında başvurular yapılamamaktadır. Fakat bazı değişikliklerin yapılması mümkündür. Bu da sınav yer değişikliğidir. Öğrenciler ÖSYM sınavları için sınav yeri değişikliği talep etmek istiyorlar ise şu adımları takip etmeleri gerekmektedir:

- Burada ilk olarak ÖSYM'nin resmi sitesinden ''Adres Değişikliği Dilekçe Örneğini' indirmek gerekmektedir. Dilekçenin .pdf formatında indirmek için üzerine tıklamak yeterlidir.



- Daha sonra dilekçe örneğinin çıktısı alınmalıdır. Burada kişilerin kendilerinin doldurması gereken yerler bulunmaktadır. ÖSYM tarafından doldurulması gereken yerlerin boş bırakılması gerekir.



- Gerekli alanların doldurulmasından sonra evrak numarasının alınması gerekmektedir. Evrak numarası alınması oldukça önemlidir. Çünkü dilekçenin işleyebilmesi için evrak numarasının alınması çok önemlidir.



- Aday İşlemleri Sistemine giriş yapan kişiler yeşil tik ile birlikte bulunan evrak referans numarasını alması gerekir.



- Bu numara kayıt edilmeli ve adres değişikliği dilekçe örneğinde Referans Numarası yazan kısma eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılmalıdır.



- Gerekli bu işlemlerin yapılmasının ardından posta yolu ile Ankara ÖSYM Başkanlığına iletilmesi gerekir.



- Doldurulan dilekçe postaya verilmeden önce mutlaka bir zarfa konulmalıdır.

Postaya verilen dilekçe yaklaşık olarak 2 gün içerisinde ulaşmaktadır. Bu sayede öğrenciler sınav merkezi yerlerini değiştirebilmektedir. İletilen dilekçenin sonucu ise kısa sürede öğrencilere bildirilmektedir.