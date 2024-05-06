Haber Tarihi: 06 Mayıs 2024 11:56 - Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024 11:56

Vanspor neden sahadan çekildi? Vanspor puan durumu

TFF 2. Lig'de 2. sırada bulunan Vanspor, Serik Spor'un lider durumdaki Esenler Erokspor karşılaşmasına U19 takımıyla çıkabileceğini ve bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda tepki göstermek için Bursaspor maçına çıkmayacaklarını açıklamıştı. Vanspor, Bursaspor maçının 21. dakikasında sahadan çekildi.

Vanspor neden sahadan çekildi? Vanspor puan durumu
Abone Ol
Grupta 80 puanlı lider Esenler Erokspor'un ardından 78 puanla 2. sırada yer alan Vanspor FK, 38. hafta mücadelesinde bir alt lige düşmesi daha önce kesinleşen Bursaspor'a konuk oldu.

Van temsilcisi, Esenler Erokspor'u konuk eden Serik Belediyespor'un sahaya 19 yaş altı takımıyla çıkmasını protesto etmek için Bursaspor maçının ilk dakikasında santranın yakınında hareketsiz kaldı.

Bu sırada yeşil beyazlı ev sahibi ekip, aralarında top çevirdi.

Daha sonra her iki takım da mücadeleye başladı.

Vanspor FK futbolcuları, 0-0 devam eden maçın 22. dakikasında teknik heyetin yönlendirmesiyle sahadan çekildi. Daha sonra her iki takımın oyuncuları, soyunma odasına gitti.

Grupta normal sezonu ilk sırada tamamlayacak ekip, direkt Trendyol 1. Lig'e yükselecek. İkinci sırada yer alacak takım ise play-off etabını birinci tamamlayacak ekiple finalde bir üst lige çıkma mücadelesi verecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Konyaspor - Fenerbahçe: 10 şifre Fenerbahçe Konyaspor - Fenerbahçe: 10 şifre
Beşiktaş'ın transfer bütçesi belli oldu! Beşiktaş Beşiktaş'ın transfer bütçesi belli oldu!
Deplasman fatihi Fenerbahçe! Fenerbahçe Deplasman fatihi Fenerbahçe!
Fernando Muslera rekoru erteledi Galatasaray Fernando Muslera rekoru erteledi
Barış Alper Yılmaz, kariyerinde bir ilki başardı! Galatasaray Barış Alper Yılmaz, kariyerinde bir ilki başardı!
Cengiz Ünder yeniden İtalya yolcusu! Fenerbahçe Cengiz Ünder yeniden İtalya yolcusu!
Beşiktaş'ta tüzük tartışması Beşiktaş Beşiktaş'ta tüzük tartışması
KPSS ikametgah şartı var mı? 2024 KPSS adres güncelleme Gündem KPSS ikametgah şartı var mı? 2024 KPSS adres güncelleme
Beşiktaş'ın kupada gol umudu Semih Kılıçsoy Beşiktaş Beşiktaş'ın kupada gol umudu Semih Kılıçsoy
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Bülent Uygun: "Performansın p'sini vermedi!"
2
Erce Kardeşler: "5 aydır kaşar ekmek yiyoruz"
3
Fenerbahçe'de yerli alarmı!
4
İsmail Kartal: "Takılma lüksümüz yok!"
5
Konyaspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
6
Galatasaray'dan şampiyonluk yolunda resital!
7
Mertens'ten geleceği için açıklama!

SON HABERLER

yukarı ok