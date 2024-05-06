Haber Tarihi: 06 Mayıs 2024 14:27 - Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024 14:27

Son dakika: Gaziantep İslahiye'de trafik kazası: 8 ölü, 11 yaralı

Son dakika haberi... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikseri çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi. Katliam gibi kazada 11 de yaralı var.

Son dakika: Gaziantep İslahiye'de trafik kazası: 8 ölü, 11 yaralı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde katliam gibi bir kaza meydana geldi.

İslahiye-Hatay karayolunun Ağabey mevkisinde plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen bir minibüsle beton mikseri çarpıştı.

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

8 CAN KAYBI, 11 YARALI VAR

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, olay yerine seyir halinde olduklarını belirterek, "Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var." diye konuştu.
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