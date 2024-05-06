Son dakika: Gaziantep İslahiye'de trafik kazası: 8 ölü, 11 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde katliam gibi bir kaza meydana geldi.



İslahiye-Hatay karayolunun Ağabey mevkisinde plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen bir minibüsle beton mikseri çarpıştı.



Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.



8 CAN KAYBI, 11 YARALI VAR



Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, olay yerine seyir halinde olduklarını belirterek, "Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var." diye konuştu.

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