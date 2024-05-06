Benzine indirim var mı? Son dakika 6 Mayıs 2024

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



Buna göre son olarak benzine 28 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam gelmiş; otogaz fiyatlarında ise 1 lira 50 kuruşluk indirim gerçekleşmişti.



BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR



Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıta indirim geliyor.



Salı gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinde 1.5 TL civarında indirim bekleniyor.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.3 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 43.93 liradan satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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