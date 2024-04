Kredi Kartı Faiz Oranları Değişti mi? (Nisan 2024)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltti. Peki bu durumdan mevduat faizleri nasıl etkilenecek?



Kredi Kartı Faiz Oranları Değişti mi?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı.



Toplantıda politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 50 seviyesine yükseltilmesine karar verildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: "Faiz artışı beklenmiyordu. Aslında Fatih Karahan yönetimindeki Merkez Bankası ikinci faiz kararını verdi. 500 baz puanla yüzde 50'ye yükseltildi ciddi bir artış oldu. Biz bunu seçim sonrası bekliyorduk. Geçen hafta kredi kartı gecikme faizleri, nakit çekimi faizleri, KMH faizleri artmıştı. Bankalar bunu önden gördü, artırmış oldu. Politika faizimiz yüzde 50. Merkez Bankası ciddi mesajlar verdi. Biz parasal sıkılaşmanın sonuna geldik deniyordu artık parasal sıkılaşmanın sonuna geldik denmiyor. Piyasaya uygun bir şekilde faiz artırdım mesajını verdi.



Bu hafta Merkez Bankalarının karar haftası Fed dün sabit tuttu. Japonya Merkez Bankası uzun bir süreden sonra pozitif faize döndü. Enflasyon ve yüksek faizler sadece bizim sorunumuz değil tüm dünyanın sorunu.



Mevduat faizleri kamu bankalarında yüzde 51'ler seviyelerindeydi, özel bankalarda yüzde 54'e kadar mevduat faiz vardı. Krediler bunların biraz daha üzerindeydi. Politika faizi yüzde 50 olduğuna göre yüzde 55 ile yüzde 60 arasında mevduat faizinde yükselme göreceğiz.



Koordineli şekilde alınan bir karar diyebiliriz. Bakan Şimşek, dövizle söylenilen 40 haberi biz yalanladık dedi. Dolar kuru da piyasa katılımcıları anketine göre 32.60 ay sonu beklentisi şu an 32.40'larda. Dolar kendi seyrinde ilerleyecek dolar artık yatırım aracı olmaktan çıktı. Bakan Şimşek TL aşırı değersizleşirse müdahale edeceğiz açıklamasında bulunmuştu.



Bütün dünyada faiz yükseliyor. Politika faizi yüzde 45 iken mevduatl faiz oranları yüzde 53'ler seviyesindeydi. Bir kişi 1 milyon TL olan parasını 32 günlük vadeye yatırdığında 45 bin TL para alıyordu. Şu anda bunun getirisi 50 binler seviyesine çıkmış durumda. Bir kişi 1 milyon TL ile daha fazla parası ile yatırım yapmaktan ziyade bunu parasına koymayı tercih eder. Vatandaş açısından maaş sabit, enflasyon artıyor, gıda fiyatlarındaki artışlar son bulmadı, gelir sabit, harcamaların fiyatları artıyor bizim maliyetlerimiz artacak. Vatandaşlar bir kredi kartından çekip diğer kredi kartından kullanıyor, nakit avanslar da arttı.



Mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 75'ler seviyesine çıkacak. Faizin yüzde 50 seviyesine gelmesi demek vatandaşlar için maliyetlerin artması demek. Faizle para kullanan işletme kredisi kullanan işletmeler zam yapacak diyebiliriz.



Prof. Dr. Abdulkadir Develi konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Beklentinin ötesinde bir durum ile karşı karşıya kaldık. 500 baz puanlık artış ve metindeki şahin söylem sıkılaştırma sürecinin artarak devam ettiğini gösteriyor. Ocak ve şubat aylarındaki enflasyon oranları beklenenin üzerinde geldi. İlk 2 aydaki artış yüzde 10'u geçince burada baskı oluşmuştu. Diğer tarafta TL'yi korumak önemli bir nokta. Son süreçte Merkez Bankası rezervlerinde gerileme gördük. Atılan adımla beraber artık döviz talebinin maliyeti daha yüksek olacak. Burada 5 puanlık daha fazla maliyet ile karşı karşıya kalacak. Bu da TL'yi güçlendirecektir. Şu anda dövizde aşağı iniş söz konusu. Rezervlerdeki azalmaya karşı TL'yi güçlendirmek için atılan adımla birlikte TL mevduatlara olan talebin artırılması amaçlandı. TL'nin çok daha güçlü hale geldiğini söyleyebiliriz."



Faiz Oranlarını Etkileyen Faktörler:



Kredi kartı faiz oranlarını etkileyen birçok faktör var. Bunlardan en önemlileri şunlardır:



Merkez Bankası'nın Faiz Politikası: MB'nin belirlediği politika faiz oranı, bankaların kredi faiz oranlarını doğrudan etkiler.



Banka Risk Profili: Her bankanın kendine özgü bir risk profili vardır ve bu da faiz oranlarını etkileyebilir.



Müşteri Risk Profili: Müşterinin kredi skoru, geçmiş ödeme geçmişi ve gelir durumu gibi faktörler faiz oranını etkileyebilir.



Kredi Kartı Türü: Klasik kredi kartları, nakit avans kartları ve taksitli kredi kartları gibi farklı kredi kartı türleri için farklı faiz oranları

uygulanabilir.



Faiz Oranlarını Karşılaştırmak Önemli!



Kredi kartı kullanmadan önce faiz oranlarını karşılaştırmak ve en uygun seçeneği bulmak çok önemlidir. Bunu yaparken şu adımları takip edebilirsiniz:



Farklı bankaların kredi kartı faiz oranlarını araştırın.



Faiz oranlarının yanı sıra diğer masrafları da göz önünde bulundurun.



Kredi kartı limitinizi ve ödeme imkanlarınızı değerlendirin.



İhtiyaçlarınıza en uygun kredi kartını seçin.



Kredi Kartı Faiz Oranları Hakkında Önemli Bilgiler:



Faiz oranları sabit veya değişken olabilir.



Sabit faiz oranları, belirli bir süre boyunca sabit kalırken, değişken faiz oranları piyasa koşullarına göre değişebilir.



Asgari ödeme tutarını ödemek, borcunuzu kapatmak için yeterli değildir. Asgari ödeme tutarını ödememeniz halinde faiz işlemeye devam eder ve borcunuz artar.



Kredi kartı borcunuzu geciktirmeniz veya ödeyememeniz halinde yasal yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz.



Sonuç:



Mart 2024 itibarıyla çoğu bankada kredi kartı faiz oranlarında bir değişiklik görülmemektedir. Ancak, güncel faiz oranlarını takip etmek ve karşılaştırmak her zaman önemlidir. Kredi kartı kullanmadan önce faiz oranlarını, diğer masrafları ve ödeme imkanlarını dikkatlice değerlendirmeniz ve en uygun seçeneği bulmanız önerilir.

