Haber Tarihi: 25 Nisan 2024 10:45 - Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2024 10:45

Buzağı desteği ne zaman yatacak? 2024 Son dakika

2024 buzağı desteği ödeme tarihi, 2. Dönem başvurular devam ederken, hak sahiplerinin gündemine geldi. Buzağı desteği ne zaman yatacak 2024 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 2024/2 buzağı destekleme ödemeleri hayvan sahiplerine bu ay içerisinde yatırılacak. Peki, buzağı desteği ne zaman yatacak?

Buzağı desteği ne zaman yatacak? 2024 Son dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere buzağı desteği ödemesi yapılıyor. 2023 yılı 1. dönem için başvurular 2 Ocak günü sonlandı ve yetiştiriciler ise ödeme takvimine odaklandı. İşte, buzağı desteği ödeme tarihi...

BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, 1'inci döneme süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2024 - 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2'nci dönem) 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanlarının bulunduğu açıklaması yapıldı.

Bu kapsamda Buzağı destekleme ödeme tarihi gündeme geldi. Ancak ödeme tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Üretici/Yetiştirici Birliğine üye olanlar, üyesi olduğu birliğe,

Birlik üyesi olmayanlar İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize başvuracaktır.

Buzağı desteklemesi kapsamında buzağı başına verilecek olan destek tutarları;

Temel Destek: 1.150 ?/baş

Üreme Parametreleri Uygunluk Desteği: İlave 300 ?/baş

Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği: İlave 450 ?/baş

Döl Kontrolü Kapsamında Doğan Buzağı Desteği: İlave 200 ?/baş

Soykütüğü ve Genomik Değer Tespiti İlave Desteği: Bakanlıkça belirlenecektir.
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