Halka arz takviminde yer alan Rönesans Gayrimenkul Yatırım şirketinin talep toplama süreci sonlandı ve gözler borsada işlem tarihinde. Şirtketin halka arz büyüklüğü 4.503.255.750 TL ve halka açıklık oranı %10,08 oldu. Peki, Rönesans Gayrimenkul borsada ne zaman işlem görecek?



RÖNESANS GAYRİMENKUL NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?



Rönesans Gayrimenkul halka arzı 'RGYAS' hisse adıyla Yıldız Borsa'da işlem görecek. Rönesans Gayrimenkul Borsa'da işlem görmeye 25 Nisan Perşembe günü başlayacak.



RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!



Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın halka arzı 17-18-19 Nisan tarihleri arasında talep topladı.



RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!



Ak Yatırım ve Deniz Yatırım liderliğindeki konsorsiyum tarafından pay başına 135 liradan halka arz edildi. Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçlarına göre; 2 milyon 454 bin 093 yurtiçi bireysel yatırımcı başına yaklaşık 11 lot (1485 TL) dağıtıldı.



RÖNSESANS GAYRİMENKUL YATIRIM KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?



Rönesans Gayrimenkul katılım endeksine uygun değildir.

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