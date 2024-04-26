ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, 33 maçta 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 90 puan topladı.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Adana Demirspor-Galatasaray maçı, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında büyük bir heyecana sahne olacak. Lider Galatasaray, rakibi Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı ağırlayacağı haftada puan kaybetmek istemiyor. Mücadele öncesi Galatasaray, savunma hattıyla güven veriyor ve ligde sadece 21 gol yedi. Maç, 26 Nisan Cuma günü Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER





Adana Demirspor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih, Mohammadi, Alioui, Maestro, Yusuf Barasi, Stiven Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli.Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.