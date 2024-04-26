ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Adana Demirspor - Galatasaray maçı canlı izle | Süper Lig'in nefes kesen mücadelesinde Galatasaray, liderlik koltuğundaki yerini korumak için Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleşecek bu kritik karşılaşma, futbol tutkunlarını heyecanlandırmaya hazır.
ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY HANGİ RADYODA?
Adana Demirspor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Adana Demirspor-Galatasaray maçı, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında büyük bir heyecana sahne olacak. Lider Galatasaray, rakibi Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı ağırlayacağı haftada puan kaybetmek istemiyor. Mücadele öncesi Galatasaray, savunma hattıyla güven veriyor ve ligde sadece 21 gol yedi. Maç, 26 Nisan Cuma günü Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Adana Demirspor XI:
ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER
Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih, Mohammadi, Alioui, Maestro, Yusuf Barasi, Stiven Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli.Galatasaray XI:
Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.