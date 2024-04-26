Haber Tarihi: 26 Nisan 2024 10:02 - Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2024 10:02

Emlak vergisi ne zaman ödenir? 2024 (1 ve 2 taksit tarihi)

Emlak vergisi ödemelerinin ne zaman yapılacağı, ev sahibi olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl, yılda 2 kez ödenen emlak vergisinin 1. taksiti için son tarih yaklaşıyor. Peki, 2024 emlak vergisi ne zaman ödenir, nasıl ödenir? T. C ile emlak vergisi sorgulama

Emlak vergisi ne zaman ödenir? 2024 (1 ve 2 taksit tarihi)
Abone Ol
Her yıl mart ve kasım aylarında ödenmeye başlanan emlak vergisi ödemeleri için geri sayım başladı. Ev sahipleri tarafından ödenen emlak vergisi, ödenmemesi durumun cezai işlemlere yol açıyor. Peki, emlak vergisi 1. taksit ödemeleri için son tarih ne zaman?

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

2024 yılı emlak vergisi ödemeleri iki taksit halinde gerçekleşmektedir:

1. Taksit: 1 Mart - 31 Mayıs tarihleri arasında ödenebilir.

2. Taksit: Kasım ayı boyunca ödenebilir.

Peşin ödeme: Mükellefler, emlak vergilerini peşin olarak da ödeyebilirler. Peşin ödemelerde herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.

Ödeme yöntemleri: Emlak vergileri, ilgili belediyelerin veznelerinden, anlaşmalı bankalardan veya e-devlet üzerinden online olarak ödenebilir.

Gecikme zammı: Emlak vergilerini son ödeme tarihinden sonra ödeyen mükelleflere gecikme zammı uygulanır. Gecikme zammı, her ay için %1.4'tür.

Emlak vergisi hesaplama: Emlak vergisi, binanın bulunduğu arsanın değeri ve binanın emlak rayiç bedelinin belirli bir oranı üzerinden hesaplanır. Bu oran, belediyelere göre değişiklik gösterebilir.

Emlak vergisi borcunuzu sorgulamak için:

E-devlet üzerinden "Emlak Vergisi Sorgulama" hizmetini kullanabilirsiniz.

İlgili belediyenin vergi dairesine başvurabilirsiniz.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor.

Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray'a Berkay Yılmaz'dan kötü haber Galatasaray Galatasaray'a Berkay Yılmaz'dan kötü haber
Serdar Topraktepe: 'Kazanmak için çıkacağız' Beşiktaş Serdar Topraktepe: "Kazanmak için çıkacağız"
Fenerbahçe istatistiklerde Beşiktaş'ı solladı Fenerbahçe Fenerbahçe istatistiklerde Beşiktaş'ı solladı
Arda Güler, LaLiga'da ilk kez ilk 11'de çıkmaya hazırlanıyor Real Madrid Arda Güler, LaLiga'da ilk kez ilk 11'de çıkmaya hazırlanıyor
Beşiktaş bu sezon bir ilkin peşinde Beşiktaş Beşiktaş bu sezon bir ilkin peşinde
Fenerbahçe'de gurbetçi avı! Fenerbahçe Fenerbahçe'de gurbetçi avı!
Lila Kağıt halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Lila Kağıt halka arz alınır mı, katılım endeksine uygun mu? Gündem Lila Kağıt halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Lila Kağıt halka arz alınır mı, katılım endeksine uygun mu?
Koton halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Koton halka arz alınır mı, katılım endeksine uygun mu? Gündem Koton halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Koton halka arz alınır mı, katılım endeksine uygun mu?
İşte Beşiktaş'ın derbi planı Beşiktaş İşte Beşiktaş'ın derbi planı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Adana Demirspor'un yıldızları, Galatasaray maçında yok!
2
Adana Demirspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
3
Ergin Ataman: "Ben Türk'üm, bana bir şey yapamazsınız"
4
Erden Timur'dan Adana Demir maçına dev motivasyon!
5
Galatasaray'ın Adana kafilesinde sürpriz eksik
6
Arne Slot: "Liverpool'a gitmek istiyorum"
7
Manchester City çok rahat, çok profesyonel

SON HABERLER

yukarı ok